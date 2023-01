Pour le deuxième mois consécutif, le taux d'inflation annuel a reculé en décembre dans la zone euro.

Consommation

En zone euro, l'inflation poursuit son reflux en décembre

(AFP) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro a reculé en décembre pour le deuxième mois consécutif, à 9,2%, après 10,1% en novembre, grâce à la poursuite de l'accalmie sur les tarifs de l'énergie, a annoncé Eurostat vendredi.

L'inflation a atteint 10,1% en novembre dans la zone euro Bien que légèrement revu en hausse, le chiffre de novembre confirme la première baisse de cet indicateur en près d'un an et demi, grâce à une accalmie sur les tarifs de l'énergie.

La hausse des prix à la consommation retombe sous la barre symbolique des 10% pour la première fois depuis octobre, quand elle avait atteint un record, à 10,6%, après un an et demi de hausse ininterrompue.

Le reflux est plus fort que ce qu'avaient anticipé les analystes de Bloomberg et Factset qui tablaient respectivement sur une inflation à 9,5% et 9,7% en décembre.

Le ralentissement de la hausse des prix concerne uniquement le secteur de l'énergie (électricité, gaz, pétrole...).

L'alimentation toujours plus chère

Cette composante reste celle qui connaît le taux annuel de hausse des prix le plus élevé en décembre, mais il diminue fortement à 25,7%, après 34,9% en novembre, selon l'office européen des statistiques.

Même prix, moins de contenu: triche sur les emballages Les coûts croissants de la production et du commerce sont finalement payés par le consommateur à la caisse du supermarché, et ce, souvent sans même s'en rendre compte.

La flambée des prix de l'alimentation (y compris alcool et tabac) se poursuit, avec une progression annuelle de 13,8%, comparé à 13,6% le mois précédent.

La hausse des tarifs des biens industriels continue aussi de s'aggraver, à 6,4% (+0,3 point par rapport à novembre), comme celle des services, à 4,4% (+0,2 point).

Parmi les 19 pays de la zone euro - la Croatie est devenue le 20ème pays à adhérer à la monnaie unique en janvier -, le taux d'inflation le plus faible a été enregistré par l'Espagne en décembre, à 5,6%, devant le Luxembourg (6,2%) et la France (6,7%).

La hausse des prix à la consommation a atteint 9,6% en Allemagne et 12,3% en Italie. Les taux les plus élevés ont concerné les pays baltes, Lettonie (20,7%), Lituanie (20%) et Estonie (17,5%), d'après les données harmonisées d'Eurostat.