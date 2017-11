Par Pierre Sorlut

«Où avez-vous vu ça?». L'entrepreneur luxembourgeois Bob Kneip interroge lorsque nous le contactons au sujet de son investissement dans un média d'information durable lancé en France au début du mois de novembre.

Le nom du self-made-man de la communication financière a été cité sur les ondes de Radio France ce mardi matin dans le cadre d'un reportage sur le nouveau produit de la Cote bleue, l'agence de presse que le groupe éponyme de M. Kneip a rachetée en 2009. Cette dernière produit les reportages sur la Bourse de Paris. Ils ont notamment été rendus célèbres par les interventions de Jean-Pierre Gaillard sur France Info et France Inter, parti à la retraite depuis.

Après sa cession par la famille Tixier (dont M. Gaillard, né Bernard Tixier, faisait partie), la société basée place Vendôme a connu deux propriétaires, Six Telekurs et Kneip. L'homme d'affaires luxembourgeois explique que face à la crise de la presse écrite, l'agence cherche de nouvelles lignes de revenus. La plateforme ID en fait partie.

Surf en mégots



On y retrouve un article sur une planche de surf composée de mégots de cigarette, un reportage vidéo sur l'équitation au service des personnes en situation de handicap ou un dossier sur le bio, «de la marginalité à l'évidence». Bob Kneip raconte avoir voulu se rapprocher «de nouveaux consommateurs». «On les appelle les millennials (ou génération Y, ndlr), mais je pense que cela concerne tout le monde», témoigne l'entrepreneur qui a fondé son succès sur la standardisation de la communication d'informations de fonds d'investissement.

Avec ID, aidé par Damien Comeliau et le journaliste «de solutions» à France Inter Valère Correard, Bob Kneip organise la rencontre entre les acteurs financiers du durable et les utilisateurs. «Aujourd’hui, on veut de plus en plus investir pour des raisons durables. Nous cherchons tous un peu à rendre à la société ce qu'elle nous a donné», détaille M. Kneip. «Notre société attend des solutions concrètes à portée de tous, les initiatives sont nombreuses et les acteurs économiques ont saisi ces enjeux», lit-on sur le site.

Le Luxembourg à l'horizon



Interrogé sur l'investissement consenti, Bob Kneip lâche spontanément: «Ah oui on a énormément investi». Il se reprend, plus philosophe: «Quand vous êtes dans le durable, votre retour sur investissement est plus long... mais plus durable aussi». Ici, Cote bleue et Kneip emploient des journalistes chevronnés et d'autres qui le sont moins. La plateforme offre également aux participants de «l'industrie» du durable la possibilité de contribuer sous le mot dièse #Tousacteurs.

«Nous voulons maintenant prouver que ça marche. Mais cette plateforme a vocation à aller à l'international», promet M. Kneip. Belgique et Luxembourg figurent naturellement parmi les destinations privilégiées. Le Grand-Duché a fait de la finance durable l'un de ses piliers.