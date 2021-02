La branche fret des Chemins de fer luxembourgeois a traversé une année délicate. Mais pour sa directrice stratégie, les mois passés n'auront pas été perdus en termes de nouvelles opportunités de marchés.

En 2020, CFL multimodal a su «éviter la casse»

Si côté Findel, le trafic marchandises a progressé de 6% l'an passé, les tonnages pris en charge par CFL Multimodal et CFL Cargo ont, eux, régressé en 2020. Ainsi, avions ou trains auront-ils payé différemment leur tribut à la crise sanitaire et économique. «Il est clair que les secteurs les plus touchés étaient aussi ceux qui, habituellement, nous fournissaient le plus de volumes. Sidérurgie, automobiles, biens de consommation ont été moins demandeurs», analyse Barbara Chevalier, directrice stratégie et business development pour CFL Multimodal.

Alors, si fin 2019, les deux activités fret du rail luxembourgeois présentaient 3,4 millions d'euros de bénéfices, le prochain rapport financier sera... «différent mais pas catastrophique», assure-t-on du côté du hub ferroviaire de Bettembourg. «La diversité de notre portefeuille clients et quelques opportunités saisies nous ont permis d'éviter la casse.» A commencer par les volumes traités pour le secteur de la chimie et les matières premières pour l'industriel du médicament.

Mais difficile d'échapper à la récession qui a frappé toute l'Europe. Et les bonnes nouvelles ne sont pas plus venues, comme espéré, d'Asie. La liaison porteuse de tant d'espoirs entre le Luxembourg et la province chinoise du Sichuan restant au point mort. «Ce n'est pas un désenchantement, car c'est notre métier de travailler sur des projets qui peuvent aussi aboutir dans une impasse.». Il faut croire que les Chinois sont allés voir ailleurs... Les pôles logistiques de Duisbourg ou Hambourg restant de forts concurrents.

Pologne, Scandinavie et Europe centrale

Covid ou non, CFL multimodal et cargo n'auront pourtant cessé de rouler durant cette année si particulière. Y compris vers de nouvelles destinations «pour compléter notre rayonnement», assure Barbara Chevalier. Le rapprochement tenté, tout début 2020, avec le site de Poznan (Pologne) «doit être renforcé», estime ainsi la directrice Stratégie. Tout comme le Nord de l'Europe, avec qui désormais des liaisons fonctionnent vers les deux ports allemands de Rostock et Kiel (au bord de la Baltique), est source d'espoirs commerciaux. «Cela nous ouvre sur la Scandinavie.»

2021 verra aussi les efforts de développement se focaliser vers l'Europe centrale. Un marché ardu à capter car «historiquement basé sur du transport routier à coût très compétitif». CFL Multimodal compte également s'imposer un peu plus aux yeux des industriels de la chimie et de la pharmacie. «Car la façon dont nous avons assuré nos acheminements dans cette période difficile a dû rassurer les acteurs de ces domaines d'activité sur le sérieux de notre offre. Offre à laquelle ils ne pensaient pas forcément avant»

Comme l'an passé, un effort sera aussi consenti question matériels roulants. 2020 avait permis d'investir dans de nouvelles locomotives et wagons internationaux, cette fois il est question -par exemple- de continuer à équiper la flotte déjà en service de GPS. «Cela nous assure du suivi de nos convois envoyés sur de très longs trajets, mais c'est également un outil majeur pour rassurer le client sur l'acheminement de ses commandes ou de ses livraisons».

