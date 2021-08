Avec une hausse de 2% du nombre d'emplois créés en 2020, le Luxembourg fait figure d'exception au sein de l'UE, indique lundi le Statec qui fait état «d'une meilleure résistance» de l'activité économique et du recours au télétravail.

Emplois au Luxembourg

La pandémie impacte peu la vigueur du marché du travail

Jean-Michel HENNEBERT Avec une hausse de 2% du nombre d'emplois créés en 2020, le Luxembourg fait figure d'exception au sein de l'UE, indique lundi le Statec qui fait état «d'une meilleure résistance» de l'activité économique et du recours au télétravail.

L'hypothèse selon laquelle le Luxembourg ferait partie des pays les moins vulnérables à la pandémie se confirme. Malgré le recul des importations et des exportations, l'économie nationale a nettement moins souffert que ses homologues européens, indique lundi le Statec qui révèle que le marché de l'emploi a continué à progresser en 2020. Une hausse de 2% sur l'ensemble de l'année, contre un recul de 1,5% au sein de l'UE en moyenne sur la même période.

Les finances publiques voient le bout du tunnel Moins impacté par la crise sanitaire que ses voisins européens, le Luxembourg devrait retrouver son niveau de croissance prévu avant la pandémie dès 2023, indique lundi le Conseil national des finances publiques (CNFP) qui table sur une croissance du PIB de 2,6% en 2025.

Si cette situation trouve son origine «dans plusieurs facteurs» - dont «de moindres restrictions sanitaires», l'existence «de moins d'emplois vulnérables» ou «une structure du marché de l'emploi» favorable, l'institut statistique luxembourgeois met particulièrement en avant la mise en place généralisée du télétravail pour expliquer cette hausse. Avec 52% des résidents ayant poursuivi leurs activités hors de leur entreprise, le Grand-Duché apparaît comme le bon élève européen en la matière, bien loin devant ses voisins, puisqu'en 2020, 79% des Allemands, 71% des Français et 66% des Belges n'y ont pas eu recours.

La Place traverse la pandémie la tête haute Présent lundi en commission des Finances, Claude Marx, directeur de la CSSF, a dressé un bilan plutôt optimiste de la situation du secteur financier qui enregistre une hausse du volume des actifs sous gestion et un nombre très limité de crédits non remboursés.

Bien évidemment, la hausse globale du marché de l'emploi au Luxembourg cache différentes réalités entre les secteurs d'activité. La demande aura été particulièrement marquée pour les acteurs de l'administration publique (+5%), de l'immobilier (+3,9%) et de la construction (+3,5%), alors que l'agriculture et l'industrie auront connu un recul. Comme dans le reste de l'UE, les secteurs de l'Horeca, du commerce de détail et des transports auront été fortement impactés mais enregistrent tout de même une légère progression (+0,8%). Les activités de la Place, elles, n'auront été que très peu impactées par la pandémie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.