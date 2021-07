La Place tire profit du Brexit

Sept mois après la signature officielle, la sortie du Royaume-Uni de l'UE s'est concrétisée début 2021 par «une accélération» de création d'emplois financiers, a indiqué jeudi le Statec. Une tendance qui devrait «se confirmer» dans les mois à venir précise Pauline Perray, économiste.

Marie DEDEBAN Sept mois après la signature officielle, la sortie du Royaume-Uni de l'UE s'est concrétisée début 2021 par «une accélération» de création d'emplois financiers, a indiqué jeudi le Statec. Une tendance qui devrait «se confirmer» dans les mois à venir précise Pauline Perray, économiste.

Le tsunami de mesures politiques et économiques créé en 2016 par le vote en faveur du Brexit a finalement atteint le Luxembourg cinq ans plus tard. En effet, les premiers effets de ce divorce entre Bruxelles et Londres se sont fait ressentir au mois de janvier sur la Place. Le Statec relève que l'emploi dans le secteur financier a progressé de 1,5% sur un an, la «hausse la plus importante» ayant eu lieu au premier trimestre 2021.

«La moitié» des emplois créés sur la Place sont liés à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, indique le Statec dans son dernier rapport de conjoncture publié jeudi. Si l'Association des banques et banquiers du Luxembourg y voit «une croissance naturelle» n'ayant «rien d'exceptionnel», Pauline Perray n'est pas de cet avis. Selon l'économiste du Statec, le Brexit a profité au Grand-Duché, «deuxième pays» privilégié par les sociétés britanniques pour délocaliser tout ou partie de leur activité financière.

Si elle constate que les banques «ont peu bénéficié de ces relocalisations», l'experte assure que les assurances et les fonds d'investissement «y ont gagné». «Le Luxembourg est très ouvert aux marchés internationaux, ce qui représente un réel avantage pour les sociétés financières étrangères». JP Morgan et Northern Trust, par exemple, ont d'ores et déjà affiché leur intention de prendre leurs quartiers au Grand-Duché.

Pas moins de 72 entreprises britanniques du secteur devraient suivre, indique Pauline Perray, attirées par «l'ouverture du marché», «une réglementation qui facilite les échanges internationaux» mais aussi «la diversité linguistique» du pays.

«La création d'emplois dans le secteur devrait donc continuer sa croissance», analyse l'économiste, s'appuyant sur le fait que le Luxembourg est «le premier pays européen» et «le deuxième mondial» en ce qui concerne les fonds d'investissement. Quant à savoir si cette «accélération de l'emploi» dans le secteur financier aura une incidence sur la croissance du pays, cela reste «difficile à prévoir précisément», indique l'experte du Statec, rappelant toutefois que «25% du PIB repose sur ce seul secteur».

