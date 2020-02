Le câblo-opérateur historique reprend les activités de SFR-Coditel au Luxembourg qui étaient détenues par le belge Telenet. Les deux entreprises ont donné naissance à une nouvelle entité qui espère ainsi «augmenter sa compétitivité sur le marché des télécommunications au Grand-Duché».

Eltrona gagne en envergure

(DH) - Eltrona, le câblo-opérateur luxembourgeois fondé en 1969 par Henri Denzle, reprend par voie de fusion les activités de l'entité SFR-Coditel au Luxembourg détenue par Telenet. Pour mémoire, la filiale de Telenet Group Holding NV avait fait son entrée sur le marché luxembourgeois en 2017 en reprenant les activités du groupe Altice.



Cette fusion, accompagnée de l'émission de nouvelles actions en faveur de Telenet, signe le partenariat stratégique entre les actionnaires d'Eltrona et Telenet. En parallèle, le groupe Post Luxembourg, actionnaire depuis 1998 d'Eltrona, a décidé de céder sa participation de 34% à Telenet. Les actionnaires d'Eltrona détiendront 50 % +1 des actions et Telenet 50 % -1 de l'entité fusionnée.

«Par cette fusion, Eltrona consolide sa position au Luxembourg et augmente sa compétitivité sur le marché des télécommunications du Grand-Duché», a indiqué Paul Denzle, le CEO d’Eltrona.

Les parties prenantes espèrent finaliser la fusion pour le début du mois d’avril et la marque SFR devrait disparaître du paysage luxembourgeois au plus tard à la date du 30 juin.

Outre les services de télévision, Eltrona a fait évoluer son offre durant les dernières années vers des services d’accès à internet et de téléphonie fixe et mobile. Sur ses deux sites situés à Luxembourg-Hollerich et à Esch-sur-Alzette, la société emploie 140 employés dans son activité de télédistribution et télécommunications ainsi que 25 dans sa filiale Eltrona Security Systems.