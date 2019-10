La filiale luxembourgeoise de banque privée et de gestion d'actifs quittera son site historique en octobre 2020 pour le Dyapason, immeuble situé rue Robert Stümper. Elle y louera 10.000 m2 à l'assureur Foyer.

Edmond de Rothschild déménagera à la Cloche d'Or

La banque Edmond de Rothschild a dévoilé jeudi matin le nom du nouveau bâtiment, dans lequel elle compte déménager ses 550 collaborateurs: le Dyapason. Situé à la Cloche d'Or, au 4, rue Robert Stümper, l'immeuble de bureaux de trois étages devrait être investi en octobre 2020, par l'institution luxembourgeoise de banque privée et de gestion d'actifs (asset management). Cette dernière prendra 10.000 m2 de surface en occupation. Le bien, qui appartient, à l'assureur Foyer, compte une crèche.

3 Le Dyapason, futur siège de la Banque Edmond de Rotschild au Luxembourg. Photo: CBRE

Actuellement répartie sur plusieurs sites, dont les cinq maisons de maître au Limperstberg, la filiale de banque suisse qui fête ses 50 ans de présence au Grand-Duché, quitte ainsi les quartiers du Limpertsberg (avenue Emmanuel Servais) et de Bel-Air (bâtiment Brasseur, où opèrent les équipes asset management et de support) situés dans la capitale, ainsi que son site de Leudelange, qui héberge les activités de stratégies d'investissement (private equity).

Une des cinq maisons de maître, qui héberge la banque privée Edmond Rothschild à Luxembourg-Ville. Photo: Anouk Antony

«Ce regroupement nous a paru la solution la plus rapide et la plus efficace», a indiqué jeudi Yves Stein, le CEO de la banque. «Par cette opération, nous voulons ainsi mieux servir nos clients, en nous réunissant dans un seul bâtiment, suffisamment spacieux, pour nous agrandir dans le futur au Luxembourg».

Ce dernier n'a toutefois pas précisé si l'institution comptait garder ou céder ses maisons du Limperstberg. «Ces bâtiments appartiennent au groupe et à la famille. Pour le moment, nous nous concentrons sur le déménagement, mais la réflexion est lancée», a-t-il admis. Si tous les métiers de banque privée, de gestion d'actifs, d'assurance, et de private equity seront regroupés à la Cloche d'Or, «des murailles de Chine seront maintenues entre les activités», a tenu à préciser Yves Stein.

En mai dernier, Yves Stein a rejoint la branche de la banque privée suisse installée au Luxembourg, en tant que CEO. Photo: Edmond de Rothschild

Créée en avril 1969 au Grand-Duché, Banque Privée Edmond de Rothschild a débuté ses opérations dans le métier de dépôts fiduciaires pour le compte de ses clients genevois.



Elle a ensuite ajouté ses segments de banque privée (en 1985), de fonds d'investissements (en 1988), de gestion d'actifs (en 2002), et de private equity (2014), à son portefeuille d'activités, avant de lancer son service de fonds de tiers en 2018. Devenue entre-temps Edmond de Rothschild, la banque compte des filiales en Belgique, en Espagne et au Portugal.