Fitch décerne à son tour un triple A

Le ministre des Finances à la Chambre «Nous préparons le pays à être en top forme»

«Le Luxembourg remplit et surpasse tous les critères européens», a assuré Pierre Gramegna en présentant le Programme de stabilité et de croissance (2017-2021). Les «chiffres sont bons» et le gouvernement table sur une «nouvelle accélération de créations d'emplois» en 2017 et 2018.