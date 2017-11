(pso) - Le géant mondial du commerce en ligne Amazon lance ce mercredi au Luxembourg son service «Prime», un abonnement permettant notamment un accès à des livraisons gratuites en un jour ouvré et à une offre vidéo en continu (streaming).



Dans le cadre de l'offre de lancement, les clients d'Amazon au Luxembourg peuvent rejoindre Prime pour 3,99 euros par mois ou 49 euros par an. Il est en outre possible d'essayer l'offre gratuitement pendant 30 jours.

Le service Prime d'Amazon comprend la livraison gratuite en un jour ouvré de «centaines de milliers de produits», selon les termes du communiqué diffusé ce mercredi. Appareils électroniques, livres, prêt-à-porter ou d'autres biens de consommation courante habituellement disponibles sur l'espace de vente électronique de la firme sont dorénavant éligibles pour l'offre prime via sa plateforme allemande.



Vidéo et jeux aussi



Outre les biens tangibles, l'offre Prime d'Amazon donne accès au streaming vidéo. La firme basée à Seattle (Etats-Unis) se positionne ici en concurrent de Netflix et iTunes en donnant accès, via tablettes ou smartphones, à des productions maison (les séries The Grand Tour, American Gods, Transparent, etc.) et des «films et émissions populaires», selon les termes de la communication envoyée aux rédactions ce matin. «Prime» offre aussi la possibilité à son abonné de stocker indéfiniment ses photos et vidéos en ligne ou d'accéder à la plateforme de jeux Twitch.

Le Luxembourg et les Pays-Bas deviennent aujourd'hui les huitième et neuvième pays européens ayant accès à Amazon Prime. Le géant du e-commerce avait préalablement attaqué les marchés allemand, anglais, autrichien (via amazon.de), français, espagnol, italien et belge (via amazon.fr).



Une capture d'écran du service offert à partir de ce mardi.

Amazon

Le siège européen du groupe américain loge à Luxembourg. La firme y emploie plus de 1.500 personnes et embauche par tombereaux. Amazon ne dispose en revanche pas de centre logistique («fulfillment centre» selon le vocable amazonien) au Grand-Duché.