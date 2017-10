(AF/AFP) - Après le scandale des moteurs truqués, le montage financier. Selon une enquête menée par le média indépendant Mediapart, Der Spiegel et le réseau de médias d'investigations EIC (European Investigative Collaborators), le groupe automobile allemand a «créé en 2012 au Luxembourg une holding financière qui a encaissé la bagatelle de 5,8 milliards d’euros ces trois dernières années». Et n'a payé que 1,7 million d'euros de taxes au Luxembourg, grâce à un savant montage financier, toujours selon Mediapart.

En 2016, le groupe Volkswagen avait décidé de se lancer davantage dans les véhicules électriques, permettant ainsi de redorer son blason entaché par le scandale des moteurs truqués. Une nouvelle société a donc été créée au Luxembourg (Volkswagen New Mobility Luxemburg), qui n'emploierait aucun salarié, selon le média indépendant français.

Outre les moteurs truqués et le dumping fiscal, Volkswagen est visé par une enquête de la Commission européenne pour des soupçons d'entente commerciale avec quatre autres groupes automobiles allemands. En juillet dernier, l'influent hebdomadaire Der Spiegel avait lancé l'affaire: selon lui, BMW, Daimler, Volkswagen, Audi et Porsche ont eu pendant plus de 20 ans des réunions secrètes pour s'accorder sur nombre d'aspects techniques de leurs voitures, notamment sur le système de filtration des émissions polluantes, lésant ainsi possiblement consommateurs et sous-traitants.

Sources:

Mediapart: www.mediapart.fr/journal/economie/271017/les-milliards-net-d-impot-de-volkswagen-au-luxembourg

Der Spiegel: www.spiegel.de/international/europe/volkswagen-relies-on-luxembourg-to-save-on-taxes-a-1175060.html

EIC: /eic.network/

