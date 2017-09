(ChB) - Ce matin, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, et le bourgmestre Dan Biancalana, ont présenté le projet "Innovation Hub", le premier incubateur pour jeunes entreprises innovantes et technologiques de la Ville de Dudelange.

Situé dans le futur quartier «Nei Schmelz», au 100 route de Volmerange, dernier siège administratif d’Arcelor-Mittal, le centre d’accueil et d’innovation couvera des start-up encadrées par Luxinnovation et le Technoport .

Locaux disponibles pour 5 ans

Sur une surface de plus de 500 m², les locaux seront entièrement rénovés et aménagés en 14 bureaux et salles de réunion. Les travaux de rénovation à hauteur de 175.000 euros seront pris en charge à 80%, soit 140.000 euros, par l'État.

Les jeunes entreprises y seront hébergées pendant 5 ans maximum. Il y a lieu de distinguer deux types d’entreprise:

les très jeunes (moins de 2 ans) pourront accéder aux locaux pour un maximum de 5 ans. L’Innovation Hub leur servira de camp de base et de tremplin avant de se lancer. Elles s’acquitteront d’un loyer de 15 euros/m².

les jeunes (plus de 2 ans) auxquelles l’Innovation Hub servira de «maison-relais» avant d’être complètement autonomes. Elles s’acquitteront d’un loyer de 20 euros/m².

(de g. à dr.) Francine Closener, secrétaire d'État à l'Économie ; Dan Biancalana, bourgmestre de la Ville de Dudelange

MECO

Une dizaine d'infrastructures de ce type au Luxembourg

"Pendant les 4 dernières années, un écosystème start-up dynamique s’est développé au Luxembourg. Il existe de nombreuses aides et programmes d’encadrement dont peuvent bénéficier les jeunes entreprises innovantes et plus de 10 infrastructures d’accueil publiques et privées qui les hébergent", a déclaré Francine Closener.

"Ce projet concrétise davantage l’ambition du Luxembourg de devenir une start-up nation".