Du vin dans votre gel hydroalcoolique?

Après les distillateurs qui ont placé leurs installations au service de la lutte contre la propagation du covid-19, les viticulteurs pourraient être tentés de réorienter leur production pour faire face à la crise qui frappe leur secteur.

(DH) - Faire face à la crise qui frappe de plein fouet la viticulture des coteaux mosellans et trouver une solution pour vider les cuves pleines avant les prochaines vendanges. Voilà les éléments d'une équation à de nombreuses inconnues à laquelle doit répondre le secteur viticole avec l'aide du ministère de l'Agriculture, de la viticulture et du développement rural. Et si la solution venait de la fabrication d'un produit désinfectant?



L'idée n'est pas plus saugrenue qu'une autre. C'est pourquoi l'Institut viti-vinicole, en collaboration avec Luxinnovation, planche sur le sujet. C'est ainsi qu'un projet de distillation des vins devrait découler prochainement des réflexions sur le sujet.

Dans le même registre, le gouvernement a déjà testé le procédé en faisant appel, au cours du mois de mars, aux distillateurs du pays pour la livraison de milliers de litres produits à 75° qui entrent dans la composition des désinfectants, dont le gel hydroalcoolique. Alors, pour faire face à la crise, les viticulteurs pourraient à leur tour trouver le chemin des distilleries et ainsi écouler les invendus engendrés par le confinement et la fermeture des principaux marchés.

En effet, selon les estimations du ministère de l'Agriculture, la fermeture des hôtels, des bars, des restaurants et l'annulation d'un grand nombre d'événements de vente et de dégustation, ou familiaux – mariages, fêtes de village -, «ont eu une incidence directe sur 60% des volumes de vin indigène consommés au Luxembourg».



En ce qui concerne les aides pouvant être dispensées au secteur, le ministère rappelle aussi que les exploitations viticoles ayant une activité dans le cadre d'une salle de dégustation qui a dû être fermée dans le contexte du confinement peuvent profiter d'une subvention d'un montant de 2.500 à 5.000 euros en fonction du chiffre d'affaires annuel.

D'autre part, les mesures proposées par la Commission européenne pourraient aussi apporter une autre bouffée d'oxygène aux exploitants. C'est ainsi qu’à travers le fonds FEADER - destiné au développement rural – chaque exploitation agricole et viticole est susceptible de toucher jusqu'à 7.000 euros, et jusqu'à 50.000 euros pour une petite et moyenne entreprise.

