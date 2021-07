L'autorité luxembourgeoise dédiée à la protection des données a infligé, vendredi, une pénalité record de 746 millions d'euros au géant américain pour violation des données personnelles. Une décision contestée par l'entreprise qui annonce d'ores et déjà faire appel.

Amazon mis lourdement à l'amende par la CNPD

Jean-Michel HENNEBERT

La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) vient de frapper un grand coup. Trois ans après avoir été saisi par la Quadrature du net, association française de défense et de promotion des droits et liberté sur Internet, le gendarme luxembourgeois a condamné Amazon à une amende de 746 millions d'euros, révèle vendredi Bloomberg. La sanction la plus importante jamais infligée au sein de l'UE pour violation des règles sur les données personnelles.

Rendue le 16 juillet dernier - mais pas encore en ligne sur le site de la CNPD -, la décision considère qu'Amazon a enfreint le RGPD notamment en mettant à disposition de tiers les données de ses clients. Le système de ciblage publicitaire imposé par Amazon serait réalisé sans le consentement libre de l'internaute.

Une affirmation que dément le géant américain qui annonce, d'ores et déjà, faire appel de la décision. Dans un communiqué, l'entreprise (au siège européen basé au Luxembourg) se dit «en profond désaccord avec la décision de la CNPD». Elle estime la sanction «sans fondement» et reposant «sur des interprétations subjectives et non éprouvées de la réglementation européenne»

Contacté vendredi par le Luxemburger Wort, la CNPD n'a pas encore répondu à la sollicitation. Il est vrai que l'autorité est liée par la loi au secret professionnel et n'est pas autorisée à commenter des cas individuels ou de confirmer la réception de plainte.

