Économie 2 min.

Données Eurostat

L'appétit pour l'immobilier ne faiblit toujours pas

Jean-Michel HENNEBERT Avec une progression moyenne de 6,1%au sein de l'UE au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020, la tendance lourde à la hausse se poursuit, selon les dernières données Eurostat. Au Luxembourg, la progression atteint 17% sur la période.

Les trimestres se suivent et se ressemblent dans le secteur immobilier. Au Luxembourg comme au sein de l'Union européenne, selon les derniers chiffres d'Eurostat publiés jeudi qui confirment une fois encore la nette tendance à la hausse observée de manière discontinue depuis 2015. Une tendance qui semble même s'accélérer pour l'acquisition d'une maison ou d'un appartement avec une progression moyenne de 6,1% au sein des 27 entre le premier trimestre 2021 et la même période en 2020.

Sans surprise, sur la même période, le Luxembourg apparaît comme le pays où la hausse a été la plus forte (+17%), devant le Danemark (+15,3%) et la Lituanie (+12%). Selon les données de l'office statistique européenne, le marché de l'immobilier au Grand-Duché n'aura finalement que peu été impacté par la pandémie, puisqu'il aura uniquement marqué légèrement le pas au deuxième trimestre 2020, marqué par le lockdown, avant de reprendre une croissance autour de 4% par trimestre. Niveau que seuls les Pays-Bas et la Norvège ont également atteint, selon les données Eurostat.

Pour rappel, les derniers chiffres de l'Observatoire de l'habitat, publiés en avril dernier, le prix moyen au Luxembourg variait entre 7.014 euros par m2 pour un logement existant et 9.014 euros par m2 pour une construction neuve. Ce qui fixait le prix moyen d'une maison individuelle légèrement sous la barre des 900.000 euros. Un chiffre qui cache d'importantes disparités, puisque ce type de bien se vend en moyenne pour 1,3 million d'euros dans la capitale, contre 790.000 euros dans le nord du pays.

Principale inquiétude des résidents, la question du logement devrait constituer l'un des principaux thèmes des prochaines campagnes électorales, aussi bien pour les communales que les législatives qui se dérouleront toutes les deux en 2023. Et les premiers à dégainer leur programme dédié n'aura été autre que le CSV qui souhaite «construire plus, plus vite et moins cher». Les partis de la coaliton, eux, affichent pour l'heure leur volonté commune d'accentuer l'action publique pour tenter de combler la pénurie de logements à l'origine de la flambée des prix. Même si tous s'accordent à dire que la solution miracle n'existe pas.

