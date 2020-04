Pour l'heure, la plateforme de téléchargement n'est pas disponible au Luxembourg. Le géant du divertissement en version streaming compte par contre s'ouvrir aux clients belges d'ici cet été.

Disney+ passe la barre des 50 millions d'abonnés

(AFP) - Cinq mois après son lancement aux Etats-Unis et deux semaines après son arrivée en Europe, la plateforme de vidéo en streaming Disney+ compte déjà 50 millions d'abonnés payants dans le monde. «Cela augure bien de notre expansion à venir en Europe de l'Ouest, au Japon et dans toute l'Amérique latine plus tard cette année», s'est félicité Kevin Mayer, président des activités en relation directe avec les consommateurs du groupe.

Disney+ est entrée en scène en novembre en Amérique du Nord, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour quelques dollars ou euros par mois, elle donne accès à des programmes originaux (dont The Mandalorian, qui se déroule dans l'univers Star Wars), plus de 500 films et des milliers d'épisodes de séries.

Ces deux dernières semaines elle a été déployée au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse. Aucun déploiement n'est prévu pour l'heure au Grand-Duché. Par contre, rien qu'en Inde, Disney+ compte 8 millions d'abonnés, acquis depuis la semaine dernière quand le service est devenu accessible via la plateforme Hotstar.

Disney+ bénéficie incontestablement des effets du confinement qui impacte actuellement près de la moitié des habitants de la planète. Le temps passé sur les réseaux sociaux et plateformes de divertissement a en effet explosé depuis le début 2020. Mickey n'a finalement qu'un regret: sa plateforme de streaming ne domine pas encore le marché. En effet, Netflix reste le leader du secteur avec 167 millions d'abonnés dans le monde début janvier.