Lors de son traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé mercredi devant le Parlement européen, la présidente de la Commission a indiqué que la rigueur budgétaire ne serait pas restaurée tout de suite.

Économie 2 min.

Discours sur l'état de l'UE

Le pacte de stabilité prévu pour 2023

(AFP) - L'Union européenne «ne répétera pas l'erreur» commise après la dernière crise financière, a indiqué ce mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Lors de son discours sur l'état de l'UE, la politicienne allemande a indiqué que le pacte de stabilité et donc les restrictions budgétaires n'étaient pas prévu avant 2023.

Temporairement suspendu au début de la crise covid, ce projet prévoit de limiter les déficits publics à 3% et la dette à 60% du produit intérieur brut pour chacun des pays membres. Mais la Commission craint qu'un retour à la rigueur budgétaire ne provoque une rechute du continent dans la récession, d'où la décision de fixer les débats à une date ultérieure. Pourtant, la croissance semble bien repartie, dans certains pays comme le Luxembourg.

Ursula von der Leyen a souligné qu'elle espérait un accord d'ici là, alors que les divisions des Etats membres laissent craindre des discussions qui s'éternisent. «La Commission va relancer le débat sur le réexamen de la gouvernance économique dans les semaines à venir pour parvenir à un consensus sur la voie à suivre bien avant 2023», a-t-elle déclaré devant le Parlement européen.

La chute d'activité combinée aux dépenses des gouvernements pour protéger les entreprises et l'emploi, ont provoqué de lourds déficits. Le ratio de dette publique des 19 pays partageant la monnaie unique a atteint pour la première fois en 2020 le seuil symbolique de 100% du PIB, contre 86% en 2019.



Le choc a touché bien plus durement les pays du sud, les plus endettés, qui vivent davantage des services liés au tourisme, premières victimes des restrictions sanitaires. Le ratio d'endettement de la Grèce a redépassé les 200% du PIB, celui de l'Italie frôle les 160%, contre près de 120% pour l'Espagne et la France.