Deuxième chance pour ABLV

Nadia Di Pillo

Comme l'annonce Paperjam sur son site Internet, la demande en liquidation et la demande de mise en sursis de paiement émises par la CSSF sont annulées, «ABLV Bank Luxembourg sera tout de même mise en sursis de paiement pour une durée de six mois, mais ce de manière protective». La CSSF passera le flambeau à deux administrateurs qui ont prêté serment hier devant le juge du tribunal de commerce. L'avocat Alain Rukavina, de l'étude Rukavina, et le partner de Deloitte Éric Collard ont été désignés «administrateurs judiciaires à la suspension de paiement».



Dans un communiqué de presse diffusé après la décision du tribunal, la banque s'est félicitée de cette décision et espère trouver une issue favorable pour l'entité luxembourgeoise.

La Banque centrale européenne avait déclaré le 24 février «en état de faillite ou faillite probable» la troisième banque commerciale en Lettonie, ABLV Bank, dont la situation s'était fortement dégradée après des accusations de blanchiment d'argent venant de Washington.



Dans la foulée, la CSSF avait placé la filiale luxembourgeoise de ABLV en sursis de paiement. Au lendemain de cette décision, les dirigeants de la filiale luxembourgeoise avaient indiqué qu'ils n'avaient rien à se reprocher, que l'entité luxembourgeoise travaillait de manière indépendante. Ils gardent l'espoir de trouver un repreneur pour leur banque.

L'entité emploie 20 personnes au Grand-Duché et est spécialisée dans la banque privée.