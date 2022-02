Malgré la crise sanitaire qui perdure, les agences de notation S&P Global et DBRS Morningstar ont attribué une nouvelle fois la meilleure note possible au Grand-Duché.

Économie 3 min.

Economie

Deux «AAA» de plus pour le Luxembourg

Mélodie MOUZON Malgré la crise sanitaire qui perdure, les agences de notation S&P Global et DBRS Morningstar ont attribué une nouvelle fois la meilleure note possible au Grand-Duché.

Pratiquement deux ans après le début de la crise du covid, l'économie luxembourgeoise continue de résister. Elle fait mieux même puisque les agences de notation S&P Global et DBRS Morningstar ont chacune confirmé ce vendredi la notation de crédit «AAA» du Grand-Duché, avec une perspective stable, annonce ce samedi le ministère des Finances.

L'impact d'Omicron semble être limité sur l'économie Dans son rapport sur l'état de la conjoncture du pays, le Statec estime que le variant Omicron a un impact modéré sur l'économie. Pour les activités économiques, le problème serait surtout l'inflation et la pénurie de certains matériaux.

En attribuant la meilleure note possible au Luxembourg, S&P Global et DBRS Morningstar certifient une fois de plus la bonne situation financière du pays grâce à son approche budgétaire équilibrée et prévoyante. Et ce, malgré une crise sanitaire qui perdure.

Le pays reste attractif

Dans un communiqué, la ministre des Finances Yuriko Backes indique que « la double confirmation de notre notation « AAA » souligne le bien-fondé de la politique économique et budgétaire du gouvernement avant et pendant la crise sanitaire.»

Cette note vient prouver une fois de plus, selon la ministre, que le Luxembourg reste attractif pour les entreprises et les investisseurs, «malgré un contexte international incertain.» Ce triple A est un encouragement pour le gouvernement à poursuivre «sa politique économique axée sur une croissance durable pour le pays et ses citoyens. »

Mieux encore, les deux agences de notation font le constat que le pays « a témoigné d’une plus grande résilience que d’autres pays face au choc provoqué par la pandémie de la COVID-19.» S&P Global et DBRS Morningstar soulignent que le gouvernement a soutenu l’économie du pays «de manière efficace tout au long de la crise sanitaire, et ce sans remettre en cause la viabilité des finances publiques.» Autrement dit, les nombreuses aides débloquées pour soutenir les entreprises et les particuliers n'ont pas mis à mal les finances de l'Etat, grâce à une politique budgétaire prudente et prévoyante et grâce à la marge de manoeuvre budgétaire dégagée au cours des années précédentes.

Les deux agences illustrent la solidité de l'économie luxembourgeoise par la contraction du PIB. Au Luxembourg, cette dernière a été limitée à -1,8% en 2020 contre -6,5% en moyenne dans la zone euro.

DBRS Morningstar prévoyait il y a quelques mois un rebond significatif de l'économie. Il s'est confirmé. En 2021, la croissance du Luxembourg a fortement rebondi pour atteindre +7%. Un ralentissement est cependant attendu pour cette année. En décembre, le Statec prévoyait une hausse moyenne du PIB de 3,5% pour 2022.

Une économie forte et développée

Pour DBRS, la notation « AAA » reflète également le cadre institutionnel robuste du Grand-Duché, un environnement politique stable et prévisible ainsi qu’une économie forte et développée.

La plus haute note du Luxembourg repose enfin sur le constat que le pays est bien placé pour faire face à d'éventuels risques liés à l'environnement externe, indique encore le ministère des Finances. Ces risques incluent notamment l'impact possible des changements au niveau de la fiscalité internationale des entreprises. Grâce à la diversité des activités au sein de la Place, d’éventuels chocs temporaires dans le secteur financier pourront être amortis. Et le maintien d'un niveau de dette relativement faible permet de parer à d'éventuels imprévus.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.