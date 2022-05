Les consommateurs luxembourgeois luttent contre la hausse des prix. Les hausses de taux d'intérêt sont censées endiguer l'inflation. Cela comporte des risques et le succès est incertain.

Augmentation des taux directeurs

Des taux d'intérêt plus élevés freinent-ils l'explosion des prix?

Thomas KLEIN Les consommateurs luxembourgeois luttent contre la hausse des prix. Les hausses de taux d'intérêt sont censées endiguer l'inflation. Cela comporte des risques et le succès est incertain.

Pendant des années, l'inflation a été trop faible. Malgré une politique de taux d'intérêt extrêmement bas et des programmes d'achat d'obligations à grande échelle, la banque centrale européenne (BCE) n'a pas réussi à faire remonter l'inflation au niveau visé de 2%.

Actuellement, les banquiers centraux du monde entier sont confrontés au problème inverse: les chaînes d'approvisionnement mondiales ont tout d'abord été perturbées par la pandémie, tandis que les programmes d'aide publique ont simultanément fait grimper la demande pendant la crise. Depuis février, l'attaque russe contre l'Ukraine et les sanctions occidentales contre les principaux fournisseurs d'énergie européens ont fait exploser les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité.

Les prix des denrées alimentaires augmentent aussi rapidement que les coûts des matériaux pour l'industrie et l'artisanat. Le Statec a ainsi calculé une inflation de 7% pour le mois d'avril. Dans la zone euro, l'inflation a été mesurée à 7,4 % pour le même mois, et même à 9 % en Grande-Bretagne, le taux le plus élevé depuis 40 ans. Cette tendance n'est pas près de s'arrêter.

D'autres chocs pour les chaînes d'approvisionnement

Au contraire, la stratégie chinoise zéro-covid entraîne de facto la fermeture de nombreuses usines de l'atelier du monde et ses ports ne fonctionnent qu'en mode d'urgence. On s'attend ainsi à un nouveau choc pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, dont les conséquences ne se feront probablement sentir chez nous que dans six à huit semaines. De nouveaux goulots d'étranglement signifieront une nouvelle hausse des prix.

Les personnes pauvres ont tendance à s'appauvrir davantage. Andreas Irmen, professeur d'économie à l'Uni

Une inflation plus élevée, qui se prolonge dans le temps, peut rapidement avoir de profondes répercussions économiques et sociales. «Les personnes qui doivent consommer une grande partie de leurs revenus, par exemple pour l'alimentation, les vêtements et l'énergie, remarqueront que leur pouvoir d'achat diminue sensiblement. Les personnes plus pauvres auront donc tendance à s'appauvrir davantage. Mais tous les actifs nominaux, comme les assurances-vie, l'épargne ou l'argent sur le compte courant, auront également moins de valeur», explique Andreas Irmen, professeur d'économie à l'Université du Luxembourg.

Les entreprises et les particuliers auraient également plus de mal à s'endetter pour investir. «Ces dernières années, l'inflation était faible. Des hausses de prix durables n'étaient pas non plus attendues par les marchés. Dans un tel environnement, les investisseurs peuvent facilement conclure des contrats de crédit avec des taux d'intérêt fixes pour une durée de dix à quinze ans. L'incertitude désormais accrue quant à l'évolution de l'inflation augmente les risques, notamment pour les créanciers. Cela entraîne une hausse des primes de risque, ce qui rend le financement des investissements à long terme plus coûteux.»

Causes à long terme

La hausse de l'inflation a en partie des causes qui disparaîtront à moyen terme. Ainsi, l'embouteillage dans les ports chinois suite à la politique covid finira par disparaître et la demande et l'offre de certains composants tels que les puces électroniques devraient également retrouver un équilibre dans un avenir proche.

D'autres raisons du renchérissement devraient toutefois être de nature plus durable. Les relations avec la Russie, un facteur important pour les prix de l'énergie, devraient être durablement endommagées, ce qui rendra l'Europe dépendante pour longtemps de livraisons de gaz plus chères en provenance d'autres régions du monde.

Pendant longtemps, la mondialisation a permis d'obtenir des prix avantageux en produisant des biens et des intrants industriels dans des pays à faible niveau de salaire. Les relations de plus en plus tendues avec la Chine, la tendance au «homeshoring» des chaînes d'approvisionnement et à l'augmentation des stocks, ainsi que le fait que les salaires augmentent également en Asie de l'Est, devraient entraîner une nouvelle hausse des prix chez nous, par exemple pour les vêtements et l'électronique.

Freiner la demande

Pour réduire la pression inflationniste, les banques centrales du monde entier réagissent. En décembre, la banque d'Angleterre avait déjà décidé d'augmenter son taux directeur. La Fed américaine a suivi et la banque centrale européenne est de plus en plus pressée de faire de même. Les dirigeants de la banque ont laissé entrevoir une première hausse des taux pour le mois de juillet.

Il s'agit, lors d'une hausse du taux directeur, de faire baisser la demande générale. Cela se fait d'abord en rendant les crédits plus chers. Cela fait ensuite baisser la consommation des ménages, mais aussi les investissements des entreprises Tom Haas, Statec

Mais comment des taux d'intérêt plus élevés font-ils baisser les prix? Dans une économie de marché, les prix dépendent toujours du rapport entre l'offre et la demande. Si cette dernière est élevée et la première faible, les prix augmentent. Les banques centrales ne peuvent guère influer sur l'offre.

«Il s'agit donc, lors d'une hausse du taux directeur, de faire baisser la demande générale. Cela se fait d'abord en rendant les crédits plus chers. Cela fait ensuite baisser la consommation des ménages, mais aussi les investissements des entreprises», explique Tom Haas, chef du département de modélisation et de prévisions économiques du Statec.

Tom Haas, chef de département pour la modélisation et les prévisions économiques du Statec. Photo: Statec

Comme il devient plus cher de s'endetter, les consommateurs achètent moins, les entreprises consomment moins d'énergie, on produit moins de voitures et on construit moins de maisons. La demande baisse donc et la pression sur les prix diminue, selon la théorie. «Globalement, c'est donc comme si on freinait l'économie. Mais le fait que cela se répercute sur les prix est un processus de longue haleine et il est très difficile pour les banques centrales de calibrer cela afin que l'on ne freine ni trop ni trop peu. C'est l'exercice d'équilibre sur lequel les banques centrales du monde entier devront s'engager dans les mois et les années à venir», selon Tom Haas.

Souvenirs du choc Volcker

Un regard sur l'histoire économique montre à quel point ce processus d'adaptation peut être douloureux. Dans les années 1970, après une période prolongée d'inflation à deux chiffres, Paul Volcker, fraîchement nommé à la tête de la banque centrale américaine, a tiré le frein d'urgence et augmenté drastiquement les taux d'intérêt. Il s'en est suivi un effondrement de la performance économique: de nombreuses entreprises ont fait faillite, le chômage a crevé le plafond. Cette mesure, devenue célèbre sous le nom de «choc Volcker», a toutefois permis à l'inflation de se stabiliser à un niveau normal au bout d'un certain temps.

Comme on ne peut pas augmenter l'offre et qu'il y a des pénuries, il y a un rationnement par les prix. Ceux qui ont alors les moyens de payer les prix les plus élevés, ceux-là auront toujours leur voiture. Tous les autres doivent attendre Andreas Irmen, professeur d'économie à l'Uni

Les banques centrales ne doivent donc pas dépasser leur objectif et étouffer l'économie plus qu'il n'est nécessaire. «Il faut toujours se poser la question: avons-nous un problème d'offre ou de demande? Si l'on regarde les facteurs qui sont actuellement responsables de l'inflation, il s'agit en grande partie de choses sur lesquelles la banque centrale n'a pas d'influence directe, par exemple la stratégie zéro-covid de la Chine, qui conduit à une perturbation radicale du commerce mondial», explique Andreas Irmen.

«Comme on ne peut pas augmenter l'offre et qu'il y a des pénuries, il y a un rationnement par les prix. Ceux qui ont alors les moyens de payer les prix les plus élevés, ceux-là auront toujours leur voiture. Tous les autres doivent attendre».

Succès incertain d'une hausse des taux d'intérêt

Pour Tom Haas également, il n'est pas encore certain qu'une hausse des taux d'intérêt entraîne immédiatement une baisse des prix. «Dans une économie de marché libre, chaque entreprise peut décider pour elle-même de la manière dont elle veut fixer ses prix, tout comme le consommateur qui décide lui-même de la quantité qu'il consomme. La hausse des taux d'intérêt a donc un effet très indirect», explique l'économiste.

«Pendant la pandémie, les ménages luxembourgeois ont économisé plus de quatre milliards d'euros supplémentaires. Ils peuvent donc dépenser cet argent, même si les taux d'intérêt augmentent.»

Des prix de l'immobilier plus bas?

Des taux d'intérêt plus élevés devraient toutefois se faire sentir assez rapidement sur les achats que les consommateurs ne peuvent pas financer avec le budget du ménage, mais pour lesquels ils doivent prendre des crédits, par exemple des voitures ou surtout des biens immobiliers. Faut-il donc s'attendre à une baisse des prix de l'immobilier au Luxembourg?

«En principe, des taux d'intérêt plus élevés peuvent entraîner un recul de la demande et une baisse des prix sur le marché immobilier. Toutefois, une immigration continue de professionnels bien payés, qui deviennent par exemple actifs dans le secteur financier, aura tendance à soutenir la demande de biens immobiliers au Luxembourg», explique Andreas Irmen.

On voit dans les données des derniers mois des prix à la production en forte hausse. Les prix à la consommation réagiront avec un retard de deux à trois mois. Il faut donc s'attendre à une nouvelle poussée inflationniste. Andreas Irmen, professeur d'économie à l'Uni

L'ampleur et la rapidité avec lesquelles les gardiens de la monnaie à Francfort relèveront les taux d'intérêt dépendent fortement de la manière dont ils prévoient l'évolution future de l'inflation. Andreas Irmen estime que le pic de la hausse des prix n'a pas encore été atteint. «On voit dans les données des derniers mois des prix à la production en forte hausse. Les prix à la consommation réagiront avec un retard de deux à trois mois. Il faut donc s'attendre à une nouvelle poussée inflationniste», explique le professeur d'économie.

A cela s'ajoute au Luxembourg «l'effet de second tour» dû aux deux tranches d'indexation en six mois. Des salaires plus élevés signifient des prix plus élevés, notamment dans le secteur des services. Si les salariés obtiennent également des salaires plus élevés dans d'autres pays, cela devrait encore alimenter l'inflation.

Des hausses de prix temporaires

Tom Haas estime néanmoins qu'il est possible que l'inflation soit plus persistante qu'on ne le pensait au départ, mais qu'elle ne soit que temporaire. «L'inflation mesure toujours les hausses de prix. Si les prix de l'énergie se stabilisent à leur niveau élevé actuel, cela n'alimenterait pas davantage l'inflation», explique-t-il.

«Dans un an, il se pourrait donc que, malgré des prix élevés, nous n'en soyons plus à 7% d'inflation, mais plutôt à trois, ce qui ne serait plus si éloigné de l'objectif de 2% visé par la banque centrale. D'autant plus que l'objectif n'a pas toujours été atteint ces dernières années, il se peut alors que la BCE fasse une pause dans les hausses de taux d'intérêt, car les 2% ne sont considérés que comme un objectif moyen sur une longue période», conclut l'économiste.



