Si le Luxembourg a placé 126 sociétés sur sa liste noire, le Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) détient pourtant des actions de certaines de ces entreprises. Un paradoxe que ne dément pas le ministère des Finances.

Économie 2 min.

Des sociétés blacklistées dans le portefeuille de l'Etat

Si le Luxembourg a placé 126 sociétés sur sa liste noire, le Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) détient pourtant des actions de certaines de ces entreprises. Un paradoxe que ne dément pas le ministère des Finances.

(DH avec Cordula Schnuer) - Déjà accusé en 2017 d'investir dans des sociétés qui ne respectaient guère les critères éthiques ou environnementaux en vigueur, le Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) est à nouveau montré du doigt. Selon l'enquête publiée par le Luxembourg Times, le fonds créé en 2015 et destiné à produire des revenus pour les générations futures détient à ce jour des actions de sociétés que le Luxembourg a lui-même placé sur une liste noire.

Il s'agit d'entreprises telles que Lockheed Martin et Raytheon accusées notamment de vendre des armes à l'Arabie saoudite pendant la guerre au Yémen. Un conflit qui a tué ou blessé plus de 17.500 personnes.

Indésirables mais fournisseurs

Depuis près de dix ans, le Luxembourg reste pourtant attentif au fait de régulièrement «assainir» son portefeuille d'actions en fonction des critères éthiques retenus au fur et à mesure par l'Etat. C'est ainsi que certains spécialistes du domaine de la défense comme Thales, Babcock International ou encore United Technologies n'apparaissent plus au bilan des commandes passées l'an dernier. Placées sur une liste noire, ces trois entreprises ont rejoint le contingent de 123 autres sociétés considérées comme «indésirables», dont 71 spécialisées en armements chimiques et biologiques, ou encore nucléaires et incendiaires.

Quand Cargolux livre des armes Le gouvernement confirme être au courant du transport de matériels militaires par la compagnie de fret aérien. Deux ministres reconnaissent, ce mardi, la livraison de deux hélicoptères au Nigeria en janvier dernier.

Dans le détail, le Luxembourg investit dans 17 opérateurs militaires figurant sur sa liste noire pour un montant d'un peu moins de 327 millions d'euros. A ce titre, Lockheed Martin demeure un investissement de premier plan. L'Arabie saoudite ayant attribué, en 2019, des contrats d'une valeur de 3,08 milliards d'euros pour des systèmes de défense antimissile et des navires militaires à cette société américaine. Dans le même temps, le Luxembourg promettait 1,75 million d'euros en faveur d'un fonds de secours des Nations Unies pour le Yémen.



Interrogé sur les investissements de la FSIL réalisés dans des entreprises telles que Lockheed Martin et Raytheon, le ministère des Finances dont dépend le fonds a indiqué que «le FSIL investit presque exclusivement dans ce qu'il est convenu d'appeler les Exchange-Traded Funds (ETF) et, contrairement au Fonds de compensation, ne détient aucune position directe sur des titres individuels».

Fonds souverain intergénérationnel: 135 millions d'euros dans la "tirelire" des générations futures Le ministre de l'Economie et des Finances a présenté ce vendredi le bilan 2016 du Fonds souverain intergénérationnel, cet établissement créé en 2015 pour garantir une épargne aux générations futures.

Autre explication apportée par le ministère: «Le FSIL ne peut pas se fonder sur des listes excluant des entreprises ou des secteurs individuels car lorsqu'il s'agit d'un ETF, il est pratiquement impossible pour un investisseur d'exclure des entreprises sélectionnées».



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.