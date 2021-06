Oui, le pays propose le salaire minimum ou le revenu annuel brut le plus élevé de l'Union européenne. Mais en termes de pouvoir d'achat au Luxembourg, le montant perd en efficacité.

Des salaires luxembourgeois pas si avantageux

Le Statec vient écorner, avec sa dernière étude, le «mythe» de l'Eldorado luxembourgeois. En effet, à bien comparer les données européennes, les analystes notent que ce n'est pas forcément parce que les entreprises offrent les revenus les plus élevés, en moyenne, au sein de l'Union européenne que les résidents s'y retrouvent en termes de capacité d'achat. Pas de quoi se plaindre toutefois car avec un salaire brut moyen de 64.932 euros/an, le pays offre toujours la rémunération la plus élevée des 27 Etats membres.

Mais le Statec a voulu voir plus loin que ce simple chiffre. Comparant ce qu'il était possible de consommer avec un euro gagné au Grand-Duché et dans les autres pays. Et c'est là que la situation se détériore. En effet, le coût de la vie au Luxembourg est tel que l'écart constaté sur le niveau de salaire se rétrécit si l'on tient compte du pouvoir d'achat réel que procure le salaire versé. L'effet d'aubaine du plus fort niveau de revenu proposé s'amoindrit ainsi systématiquement en comparaison avec tous les pays de l'UE.

Joindre les deux bouts

Rien que pour la Grande Région, quand en France le salaire annuel brut moyen représente 58% du même salaire luxembourgeois, le standard de pouvoir d'achat (SPA) passe à 67%. Autrement dit avec le même revenu touché dans l'Hexagone, un salarié français peut consommer 9% de plus chez lui qu'un résident... Même écart relevé en Belgique (71% du salaire moyen, mais 80% de SPA), mais bien plus côté allemand (69%, pour 84%).

D'ailleurs cet écart entre salaire perçu et réalité du quotidien ne cesse d’accroître les difficultés pour les moins bien lotis des salariés. Une récente étude de la Chambre des salariés pointait d'ailleurs la montée de la «pauvreté laborieuse». Ainsi, un ménage luxembourgeois sur quatre (26%) reconnaît ne plus pouvoir joindre les deux bouts en fin de mois...

Ce même constat est aussi noté en comparant la capacité d'achat des Européens percevant le salaire minimum. Certes, là encore, les employeurs luxembourgeois se montrent les plus généreux de l'UE, et encore plus depuis la hausse du 1er janvier. Mais force est de constater que l'écart se réduit nettement en termes de capacités de dépenses sur le territoire national des salariés. Et le «meilleur exemple» est à trouver de l'autre côté de la Moselle. Car si le salaire minimum allemand équivaut à 90% de celui versé au Grand-Duché, il offre presque le même pouvoir d'achat derrière la frontière.

Le Statec va même jusqu'à comparer la situation par branche d'activité. Taclant au passage une autre légende sociale qui veut que tous les métiers payent mieux au Luxembourg que chez ses voisins. Cela se révèle faux, notamment dans un secteur pourtant aussi essentiel que la construction. La rémunération y est quasiment équivalente sur les chantiers belges mais, nuance importante, la capacité d'achat se révèle supérieure -en résumé- pour un ouvrier wallon plutôt qu'un salarié d'Esch. D'après les comparaisons faites, la même conclusion est à tirer pour les salariés de l'hôtellerie-restauration ou des services administratifs. Ceux-ci n'auraient au final guère intérêt à passer du royaume vers le Grand-Duché.

Même les emplois dans l'industrie ou le commerce n'échappent pas à ce constat surprenant : si la paye au Luxembourg dans ce secteur est légèrement supérieure au traitement perçu dans la même branche en Allemagne ou en Belgique, le pouvoir d'achat d'un euro n'est pas à l'avantage des salariés vivant au Luxembourg. Mais pas certain que ces constats ne réduisent l'attractivité du pays en termes de recrutement. Le nombre de salariés frontaliers ne cesse de progresser, doublant en quantité de 2002 à 2019 pour atteindre plus de 200.000 personnes désormais.

