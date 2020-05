Des ménages plus économes mais confiants

Si la crise sanitaire ne semble pas avoir infecté l'optimisme de la population, les résidents luxembourgeois se disent plus économes qu'auparavant. Ces enseignements ressortent de la dernière enquête réalisée sur un panel de 500 personnes par TNS Ilres.

(DH) - Alors que l'étude de l'institut d'études, du début du mois de mars, montrait que la moitié des résidents se disait inquiets pour eux et leur famille, l'optimisme semble être de retour au Luxembourg. En effet, selon la dernière enquête commandée par ING Luxembourg, trois Luxembourgeois sur quatre sont convaincus que la crise sanitaire sera bien gérée. En outre, l'enquête, qui a porté sur un panel de 500 personnes de 18 ans et plus, indique que plus de la moitié d'entre eux sont davantage préoccupés par leur situation financière.

Même si l'Etat a donné un coup de pouce aux ménages à faible revenu en revoyant à la hausse, avec un an d'avance, les montants de la subvention de loyer, la crise du covid-19 impacte clairement le budget des ménages. C'est pourquoi 61% des résidents interrogés ont répondu être «plus économes» qu'avant la pandémie. Par ailleurs, 56% ont indiqué être «plus préoccupés qu'à l'ordinaire» par leur situation financière alors que 32% ont déjà constaté «des effets négatifs sur leurs finances personnelles».

C'est ainsi que le bas de laine revient à la mode. Et ce, même en période de sortie de confinement. En effet 56% des personnes interrogées indiquent vouloir prêter davantage attention à leur fonds d'urgence. Mais à ce propos, seuls 17% des sondés ont déjà dû l'entamer.

Enfin à la question de savoir «dans quelle mesure êtes-vous confiant que le Luxembourg saura faire face à la crise du covid-19?» 23% des personnes interrogées ont répondu «très confiants» et 52% «assez confiants».

Dans le détail, les plus jeunes, soit la tranche 18-34 ans, sont aussi les plus confiants: 80 %. Ce chiffre baisse de 8% chez les 35-54 ans alors qu’à partir de 55 ans, la proportion d'optimistes augmente à nouveau avec (77%). Dans l'ensemble, 78 % des hommes et 73 % des femmes envisagent l'avenir avec confiance.

