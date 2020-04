Des entrepreneurs pris entre peur et incertitude

Depuis la mi-mars, de nombreux petits entrepreneurs attendent patiemment le jour où ils seront autorisés à rouvrir leur entreprise. Le gouvernement a annoncé la mise en place de mesures d'aides, mais est-ce vraiment suffisant ?

Par Christophe Olinger et Sibila Lind

Lorsque l'état de crise a été déclenché, le 17 mars dernier, la majorité des entrepreneurs du pays n'ont pas eu d'autre choix que de stopper net leur activité. Pour une durée indéterminée. Une mesure drastique dictée par les nouvelles règles sanitaires mais survenue de manière subite et à laquelle aucun d'entre eux n'était préparé. Un défi d'ampleur à surmonter, d'autant plus que la survie de bon nombre de ces entreprises peut être en jeu.

Car le besoin de planification, élément central dans la vie des entrepreneurs, ne peut être satisfait. Et que les dépenses courantes, elles, se poursuivent. Raison pour laquelle beaucoup attendent de pied ferme la décision du gouvernement quant à une date possible de reprise de leurs activités. Même si le gouvernement a d'ores et déjà débloqué différentes aides, elles risquent de ne pas être suffisantes. Une réalité qui pousse certains à chercher par eux-mêmes des solutions. Trois d'entre eux expliquent leur combat et les raisons qui les poussent à vouloir surmonter cette crise inédite.

1 «C'est un drôle de moment que nous vivons» Copier le lien





Nicolas Donati est restaurateur. Depuis 2005, il est propriétaire du «Bistrot Gourmand» à Remerschen où il emploie douze salariés.

2 Le gouvernement a indiqué qu'il soutiendrait les entreprises Copier le lien





Fábio Neves et Brigitte Tavares sont des entrepreneurs en bâtiment. Ils dirigent ensemble une société qui compte environ 40 employés à temps plein.

3 Mon métier, c'est ma passion Copier le lien





Laetizia Fornage possède une onglerie, fondée il y a près de cinq ans, où elle travaille seule.

