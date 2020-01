Pour le quatrième mois consécutif, l'index de confiance des consommateurs mesuré par la Banque centrale de Luxembourg est négatif. Les ménages hésitant du coup à faire des achats d'importance.

Économie 2 min.

Des consommateurs guère optimistes pour 2020

Pour le quatrième mois consécutif, l'index de confiance des consommateurs mesuré par la Banque centrale de Luxembourg est négatif. Les ménages hésitant du coup à faire des achats d'importance.

(pj) Mois après mois, et depuis 2017, il est dans les attributions de la Banque centrale de Luxembourg de sonder les résidents sur leur vision de l'économie. Une mesure qui, en décembre dernier, a révélé à nouveau une certaine morosité puisque l'index de confiance des consommateurs fait une chute de six points par rapport au mois précédent.

Et il ne s'agit là que d'une moyenne pondérée de quatre indicateurs. A regarder de plus près les chiffres obtenus après enquête sur 500 personnes (tirées au hasard), la morosité gagne les Luxembourgeois quand il s'agit d'évaluer la situation économique du pays. Ils sont moins à croire en des jours meilleurs (- 6 points). La chute atteint même les -8 quand il s'agit d'évoquer l'intention des ménages à procéder à des achats importants (meubles, électroménager, etc) dans les douze mois à venir.

14% des salariés exposés à la pauvreté La Chambre des Salariés du Luxembourg publie ce mardi son «panorama social 2019». Le bilan annuel constate des inégalités sociales et salariales toujours croissantes entre salariés, apprentis et retraités.

Cette perte d'optimisme peut apparaître paradoxal dans un pays toujours coté triple A, reconnu pour la solidité de son économie et de ses finances publiques, qui arrive à emprunter à taux négatif ou réussit à maintenir son taux de chômage à un niveau enviable par ses voisins (5,4%).

Par contre, nul doute que les consommateurs sont-influencés aussi dans leurs réponses par des faits plus négatifs. Ainsi, la flambée des prix de l'immobilier est devenu un facteur de pauvreté de plus en plus ressenti. Tout comme le pays constate la montée des inégalités entre les classes les plus aisées et celles moins favorisées. Enfin, les incertitudes sur l'avenir global de la planète, qui ont poussé nombre de Luxembourgeois à manifester l'an passé, doivent elles aussi accroître le sentiment de détérioration des perspectives.