"Des conditions de travail inacceptables"

«La patience des salariés a touché à sa fin!» Les négociations des deux conventions collectives applicables dans les hôpitaux et dans les secteurs d'aide et de soins et du secteur social sont dans l'impasse. L'OGBL et le LCGB sont décidés à faire entendre la voix des plus de 23.000 salariés et organisent une grande manif le 4 juin au coeur de Luxembourg.