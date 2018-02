(ndp trad. ChB) - Dès cet été, les clients luxembourgeois d'Ikea pourront commander en ligne et se faire livrer leurs meubles confortablement à domicile.

La stratégie commerciale d'Ikea, consistant à installer ses magasins-entrepôts à la périphérie des grandes villes a du plomb dans l'aile. Le concept ne fonctionne plus. Les Suédois veulent changer leur fusil d'épaule et se présenter différemment sur Internet.

Ainsi, toute la gamme de produits devrait être bientôt disponible en ligne dans tous les pays. Un nouveau concept est actuellement mis en œuvre en Belgique: 24 heures sur 24, les clients belges peuvent commander leurs meubles en ligne et les faire livrer chez eux.

Dans la nouvelle "boutique en ligne", on leur propose un large assortiment, 7.500 meubles et accessoires pour chaque pièce de la maison, indique un communiqué de presse.

Afin de pouvoir offrir le service de manière optimale, Ikea a augmenté son personnel: plus de 120 nouveaux emplois ont déjà été créés, y compris dans le centre logistique de Winterslag.

Le délai de livraison est compris entre deux et six jours selon le produit. Les livraisons au Luxembourg ne sont actuellement pas possibles, "mais l'été prochain nous proposerons une boutique en ligne avec des options de livraison pour le marché luxembourgeois", explique une porte-parole du groupe.

40 millions de visiteurs sur le site internet

Ikea souligne que les besoins et le comportement d'achat des clients évoluent de plus en plus rapidement. "La boutique en ligne est une offre complémentaire pour nos magasins. Nous combinons le meilleur des deux mondes", explique Catherine Bendayan, PDG d'Ikea Belgique.

"En 2017, en plus des 15 millions de clients dans nos magasins, nous avons eu plus de 40 millions de visiteurs sur notre site. Notre objectif est de donner aux clients la possibilité de faire leurs achats chez Ikea à tout moment et en tout lieu", explique Zita De Coninck, responsable web et e-commerce chez Ikea Belgique.