Les différents dispositifs mis en oeuvre pour soutenir les acteurs du secteur contraints de rester portes closes jusqu'au 2 avril prochain l'ont été principalement sur l'analyse des demandes traitées, indique vendredi le ministère des Classes moyennes.

Des aides Horeca basées sur «les retours d'expérience»

Alors que les bars, cafés et restaurants resteront fermés au moins au cours des deux prochaines semaines, la question des aides au secteur Horeca revient sur le devant de la scène. En cause, une nouvelle fois, le choix du ministère des Classes moyennes de fixer un barème plus élevé que ce que n'autorise la Commission européenne pour l'octroi d'une contribution aux coûts non couverts.

En l'occurrence, la justification d'une perte d'au moins 40% du chiffre d'affaires par rapport au même mois de l'année 2019, contre un minima de 30% pour l'exécutif européen. Dans une réponse parlementaire publiée vendredi, Lex Delles (DP), assure que cette décision «n'était pas basée sur une étude, mais sur les retours d'expérience de la direction générale des Classes moyennes dans le cadre du traitement des demandes d'aides en place». Autrement dit, sur le niveau des pertes évoqué par les acteurs de l'Horeca entre 2019 et 2020.

Pour justifier ce choix qui continue à diviser, le ministre assure que la proposition de la Commission «aurait pu être suivie si l'Etat n'avait pas déjà mis en place entre les mois de mars et novembre 2020 une panoplie d'aides financières en faveur des mêmes entreprises». Référence aux «différentes indemnités d'urgence certifiées, l'avance remboursable, l'aide en faveur du commerce de détail en magasin et l'aide de relance». Autant de mesures qui ont fait l'objet de calculs pour «certains exemples concrets» destinés à «évaluer l'impact des différents régimes d'aide».

Si la réponse adressée aux députés Gilles Roth (CSV) et Marc Spautz (CSV) se veut pédagogique, elle n'exclut pas quelques piques politiques. Ne se privant pas de rappeler aux députés d'opposition que «toutes les informations disponibles ont été abordées et discutées dans le cadre de la procédure législative», Lex Delles enfonce le clou en indiquant que «messieurs les députés conviendront (...) qu'une étude n'est pas le moyen le plus approprié pour apporter un soutien rapide aux entreprises». Sans oublier de souligner que tous les dispositifs de soutien «ont été votés avec 58 voix». Et donc celle des élus CSV.

Dans une précédente réponse parlementaire, publiée en février dernier, le locataire du ministère du boulevard Royal indiquait que quelque 5.500 dossiers de demande d'aides avaient été reçus entre décembre 2020 et février 2021. Près de la moitié concernait une demande d'aide de relance et près d'un tiers une aide pour indépendants.

