La chaise laissée vide depuis le 1er avril par le départ du secrétaire général de l'Aleba va trouver un nouvel occupant avec la nomination de l'actuelle vice-présidente du principal syndicat de la Place. Une fonction occupée par intérim «au moins jusqu'en 2022».

Delphine Nicolay prend la succession de Laurent Mertz

Roberto Mendolia aura été finalement plus rapide que prévu pour remplacer Laurent Mertz. Si le président de l'Aleba avait indiqué, fin mars, qu'il se donnait «jusqu'à la mi-juin» pour trouver le nouveau secrétaire général du principal syndicat de la Place, le nom de Delphine Nicolay devrait être officiellement validé vendredi au sein du conseil d'administration.

Actuelle vice-présidente du syndicat et membre du comité exécutif, cette dernière ne devrait occuper la fonction «que par intérim pendant quelques mois», indique Roberto Mendolia qui estime que la mission devrait s'étaler «au moins jusqu'en 2022». Présentée par le président du syndicat comme «une personne très engagée, charismatique et n'ayant pas peur d'affronter la presse», la nouvelle secrétaire générale de l'Aleba devrait prendre ses fonctions dans les prochains jours et se concentrer sur «des missions purement liées au secrétariat général».

Interrogée sur les raisons qui l'ont poussée à accepter cette mission, pour une durée limitée dans le temps qui plus est, Delphine Nicolay assure vouloir «épauler Roberto Mendolia dans les nobles causes qu'il défend». Notamment ce qu'elle qualifie de «combat pour les libertés et représentativités syndicales pour l'Aleba mais aussi pour tous les employés du pays». Référence indirecte notamment à la bataille judiciaire en cours vouée à permettre au syndicat d'être à nouveau représentatif. Que ce soit au niveau sectoriel, voire national.

Si la salariée de la Bank of New York Mellon précise «avoir beaucoup réfléchi» avant d'accepter le poste, elle tient également à indiquer qu'«il ne faut pas s'attendre à ce que je sois l'image de Laurent Mertz». Pour mémoire, ce dernier avait décidé de quitter le poste de numéro deux du syndicat mi-mars après avoir occupé la fonction pendant huit ans pour «retrouver des fonctions proches du terrain».

