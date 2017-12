(pso) - «Les restaurants qui ne proposent qu'un menu s'avèrent souvent les meilleurs». Jacques Delen installe le modèle d'affaires de sa banque sur la scène gastronomique pour le rendre plus compréhensible. «Nous n'avons qu'un produit à offrir, c'est la gestion discrétionnaire», résume le banquier belge couteau et fourchette en mains. L'établissement qu'il préside célèbre ses trente ans de présence au Grand-Duché et invite ce mercredi à déjeuner pour l'occasion. Depuis le salon «Echternach» donnant sur la route d'Arlon, Jacques Delen raconte par le menu qu'une banque à la papa a de beaux jours devant elle alors que l'on parle trading haute fréquence, produits dérivés et Fintech (technologies financières). Au Luxembourg, elle signe des bénéfices annuels supérieurs à 40 millions d'euros. En Belgique, elle occupe 12% du marché de la banque privée selon M. Delen.

La résilience aux crises

L'entrepreneur de la finance a repris les rênes de l'affaire familiale avec ses deux frères en 1972. Il revient sur l'histoire des Delen. Elle l'a profondément marqué. L'ADN de l'entreprise familiale, teintée de prudence, l'est aussi. Le père André a démarré l'affaire à Anvers en 1926 en tant qu'agent de change. «Nous avons toujours connu les crises. C'est à la base de notre éducation. Le crash de 1929, la Deuxième Guerre mondiale, la crise charbonnière, celle de l'indépendance du Congo... ces vicissitudes inculquent la prudence», explique Jacques Delen qui a lui connu en tant que chef d'entreprise l'explosion de la bulle internet et la crise des subprimes. Il pose les questions et y répond. «Le monde change? Non.» La famille habitait autrefois dans le même bâtiment que l'officine anversoise. Le paternel l'avait rachetée en 1930 à une dame ruinée pour un quart de sa valeur de 1926. L'histoire se répète. La banque veut s'en souvenir et la direction revendique son conservatisme. Dans une présentation clientèle, le département commercial définit l'identité de l'établissement, «not a shining star in good times but always crisis-ready».

Jacques Delen se résout au concept convenu de «gestion en bon père de famille». Dans un sourire, il ajoute: «mais actif!». L'adjectif se prête au dynamisme du bientôt septuagénaire. Son regard bleu, bien qu'emprunt de sagesse, brille d'un éveil pour la nouveauté. Jacques Delen se lève brusquement. Il se lance dans une démonstration de la nouvelle application mobile. L'entrepreneur a voulu participer à son développement. «L'informatique est devenu mon hobby», témoigne-t-il. Le banquier raconte avec nostalgie sa première machine Olivetti. C'était en 1980. Il la bricolait et la programmait pour qu'elle réponde au mieux aux besoins du métier, aux prémices de la digitalisation. Jacques Delen se targue aujourd'hui que tous les logiciels de la banque sont produits in house. «Quand j'ai commencé, on écrivait les ordres à la main, avec un crayon et une gomme», détaille le banquier. Il s'est passionné pour l'informatique «le jour et la nuit», jusqu'à ce que son épouse Marie-Alix le rappelle à l'ordre, confesse-t-il encore. Comme le reste de la famille, Madame Delen a apporté sa touche à la banque. «On a envie que les clients se sentent chez nous comme à la maison». On retrouve d'ailleurs le slogan «Home Sweet Bank», dans une publication. Le style répond aux goûts de Marie-Alix. «Dans le temps, c'était très club anglais. Puis on est passé du cuir/acajou au mobilier contemporain et design», commente le patriarche.

Cousins de Gasperich

Le fils Alexandre, 37 ans, gère l'informatique de la banque. La fille Anne-Sophie, 35 ans, s'occupe du marketing et de la communication. L'aménagement de la douzaine de bureaux de la banque, tous installés dans des maisons de maître à l'exception de l'entité luxembourgeoise (au regret de M. Delen), suit le même fil conducteur.

Et comme si tout devait rester une affaire de famille, la banque Delen appartient aux trois quarts au groupe familial Ackermans & van Haaren, un conglomérat belge né d'un dragueur qui s'est détourné vers le forage, l'énergie et l'immobilier. Il développe notamment le ban de Gasperich aux côtés des Becca. Jacques Delen se félicite que les siens aient été acceptés auprès des cinq autres au sein de la holding financière à laquelle il s'est allié en 1992 et avec qui il a notamment mis la main sur la banque J. Van Breda, dont il détient le quart, comme Delen Private Bank.

Cette dernière coule de beaux jours au Luxembourg depuis 1987, 1997 en tant qu'établissement bancaire. Selon la direction, la simplicité du modèle d'affaires épargne à la banque les dépenses fastidieuses auxquelles les concurrentes se plient. Dans le même ordre d'idée, l'établissement dit ne jamais avoir surfé sur le secret fiscal. Elle n'a pas souffert quand il a disparu. Preuve en est selon l'un de ses directeurs Serge Cammaert, l'actionnaire a dépensé dans ses installations luxembourgeoises en «pleine morosité post-secret bancaire». «Nous n'étions pas là pour aider nos clients à faire ce qu'il ne fallait pas faire», philosophe M. Delen. Son directeur général à Luxembourg résume: «Il y a des modes dans lesquelles la banque ne s'est pas risquée». La recette du succès est peut-être là.