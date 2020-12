Depuis avril dernier, les banques prêtant à des entreprises en cette période d'incertitude peuvent recevoir l'assurance de la caution de l'Etat. 300 sociétés en ont déjà bénéficié.

Déjà 170 millions de prêts garantis par l'Etat

On prend les mêmes (les sept principales banques de la Place), et on recommence. Ainsi, comme ils en avaient décidé déjà en avril dernier, le ministère des Finances luxembourgeois et les banques BCEE, BIL, BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, Raiffeisen, ING, Bank of China et Banque BCP ont choisi de prolonger la formule des prêts garantis par l'Etat et ce jusqu'au 30 juin 2021.

Il est vrai que ce soutien des fonds publics en cas de défaillance de l'entreprise emprunteuse rassure les établissements bancaires possiblement frileux à avancer des fonds aux chefs d'entreprise. «Sous ce régime, l'État garantit des prêts bancaires accordés aux entreprises à hauteur de 2,5 milliards d'euros», rappelle Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances.

De fait, les sociétés installées au Grand-Duché peuvent solliciter leur banque pour souscrire un prêt qui pourra s'élever jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires 2019 et bénéficier d'une garantie de l'État à hauteur de 85%.

De l'élan pour la reprise

La mesure est accessible aussi bien aux grandes entreprises, PME et indépendants, y compris aux start-up. Et en huit mois, les banques partenaires ont accordé pour 170 millions de prêts garantis au profit de plus de 300 entreprises. Sachant que dans le même temps, les banques participantes ont également accordé des prêts covid-19, sans garantie étatique, à hauteur de presque 260 millions d’euros. Deux signes que du côté de la Place on entend encourager la reprise de l'économie luxembourgeoise.

Pour Pierre Gramegna, il est aussi bon de rappeler que, depuis le début de la crise, «les moratoires accordés par les banques ont aussi permis de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises. Les moratoires venant à échéance le 31 décembre 2020, la prolongation du régime de prêts garantira une transition souple et permettra de mobiliser les investissements indispensables pour construire l’avenir».



