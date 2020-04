Très petites entreprises et indépendants étant plus vulnérables dans la crise économique, la direction des Classes moyennes a décidé de veiller prioritairement sur leurs aides. En huit jours, 3.300 bénéficiaires ont déjà été indemnisés.

Déjà 16,5 millions pour les petits entrepreneurs

Patrick JACQUEMOT Très petites entreprises et indépendants étant plus vulnérables dans la crise économique, la direction des Classes moyennes a décidé de veiller prioritairement sur leurs aides. En huit jours, 3.300 bénéficiaires ont déjà été indemnisés.

«Il est primordial de réagir rapidement et efficacement» : voilà le credo de Lex Delles (DP) depuis le début de la crise. Et le ministre des Classes moyennes s'efforce de mettre ses paroles en actes comme le prouve l'engagement de son administration à tendre la main aux nombreuses très petites entreprises (moins de dix salariés) et autres indépendants. Disposant de peu de liquidités, ces catégories sont les premières à boire la tasse. Aussi, l'annonce de ce jeudi que 16,5 millions d'euros ont déjà été versés à ces entrepreneurs tient-elle de l'excellente nouvelle.

Depuis une semaine, la direction des Classes moyennes voit affluer chaque jour une vague de nouvelles demandes d'indemnités. On parle là de l'aide financière (immédiate et non remboursable) de 5.000 euros promise le 26 mars dernier. Jusqu’à ce 9 avril, environ 14.600 prises de contact ont été enregistrées à ce sujet. «Et 4.800 dossiers ont déjà été traités et plus de 400 questions ont trouvé réponse par voie électronique», assure le ministère de l'Economie.

Dans l'urgence, et dans la masse, 1.900 dossiers incomplets ont dû être renvoyés. «Il va de soi que seules les demandes complètes pourront être traitées dans un délai rapide et efficace», soutient Lex Delles.

Aussi, l'administration tient-elle à bien rappeler les trois critères d'admissibilité à l'enveloppe de 5.000 euros. Primo: être une structure de 1 à 9 salariés, disposant d’une autorisation d’établissement valable. Secundo: avoir dû interrompre son activité suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Tertio : avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel minimum de 15.000 euros en 2019. Pour les indépendants, les mesures d'indemnisation avaient été précisées mercredi.

En plus de ce dispositif d'aide immédiate, la direction générale des Classes moyennes indique qu’elle a accéléré le paiement des demandes d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (PME). Là encore afin de pallier des problèmes potentiels de liquidités. Dans ce contexte, quatre autres millions d’euros ont été versés aux PME.

Toute petite ou moyenne entreprise souhaitant effectuer un projet d'investissement ayant pour but de promouvoir la création, l'extension, la diversification et le changement fondamental du processus de production, peut ainsi bénéficier d'une aide à l'investissement.

