Entachée par les vives tensions entre syndicats du secteur financier, la première réunion dédiée à la future convention collective du secteur bancaire a abouti à un accord a minima. Celui d'entamer des discussions, conformément à ce que prévoit la loi.

Début officiel des négociations sur la Place

Réunion «technique» pour les uns, retour à «ce qui est prévu par la loi» pour les autres. La première réunion de négociations entre partenaires sociaux du secteur bancaire n'aura finalement pas abouti à un clash retentissant entre syndicats, mais au lancement du processus de négociation. Une avancée dans le contexte des vives tensions entre Aleba d'un côté et OGBL et LCGB de l'autre.

Réalisée à distance et finalisée en une heure, la discussion entre partenaires sociaux aura été menée de «manière sereine» et aura permis de découvrir «les trois catalogues de revendications» actuellement en vigueur. A savoir celui de l'ABBL, celui de l'Aleba et le catalogue commun de l'OGBL et du LCGB.

Des demandes a priori distinctes entre les trois groupes actuellement constitués qui feront l'objet d'une analyse d'ici au 13 janvier prochain, date de la prochaine réunion de négociation qui sera centrée sur présentation, par l'ABBL, des perspectives du secteur bancaire. Avant que les partenaires sociaux ne poursuivent leurs échanges le 27 janvier.

Pour rappel, Aleba et ABBL avaient annoncé avoir trouvé, début novembre, un accord de principe quant au renouvellement de l'actuelle convention collective. Une annonce qui n'avait pas été du goût de l'OGBL et du LCGB qui avaient alors dénoncé un «cavalier seul» du premier syndicat de la Place et lancé une procédure auprès de l'ITM afin de remettre en question la représentativité sectorielle de l'Aleba.

Interrogé mercredi soir à la fin de la réunion, Laurent Mertz, secrétaire général de l'Aleba, assure «avoir réitéré la demande d'apaisement aux autres syndicats» et précise «toujours être en attente de réponse de leur part». De son côté, Gabriel Di Letizia, président du LCGB-SESF, indique «être satisfait d'être revenu à des négociations sérieuses et constructives».

