Entamés le 25 juin dernier, les échanges entre syndicats et direction de l'opérateur de satellites sont qualifiés, jeudi, de «mouvementés» par l'OGBL et le LCGB. En cause, le placement de certains délégués du personnel sur la liste des personnes impactées par le plan social en cours de négociation.

Début de négociations compliqué chez SES

Entrés dans le vif du sujet depuis une semaine, syndicats et direction de SES semblent se trouver à un point-clé des négociations du plan social à venir. Preuve en est l'envoi, ce jeudi, d'un communiqué commun OGBL-LCGB faisant état à la fois d'une baisse «du nombre initial de personnes impactées», mais aussi d'initiatives de la direction qui «laissent un arrière-goût amer».

En clair, d'un côté l'avancée des négociations pour permettre de limiter le nombre de licenciements au sein du personnel des cinq entités actuelles du groupe, de l'autre la critique syndicale des moyens mis en oeuvre par la direction pour mener ces négociations.

Dans la ligne de mire des syndicats figurent ainsi non seulement la méthode de calcul des indemnités extralégales et l'enveloppe financière globale, mais aussi et surtout le placement de délégués du personnel sur la liste des personnes ciblées par le plan social. Et parmi eux, des présidents de délégation du personnel.

Présentée par Julie Roden, secrétaire centrale adjointe OGBL comme «inacceptable, absurde et pitoyable», cette stratégie ne viserait qu'à «déstabiliser ces personnels» et à créer «une atmosphère tendue via une forme de pression sur l'ensemble des salariés». Une stratégie qu'OGBL et LCGB assurent avoir de la peine à comprendre puisqu'ils jugent la direction «très coopérative» en ce qui concerne le redéploiement des salariés vers les deux futures entités du groupe. L'une dédiée à l'activité vidéo, l'autre à l'activité réseaux.

Interrogé sur l'ampleur du nombre d'emplois sortis du plan social, Carlo Wagener, secrétaire syndical adjoint LCGB élude, se contentant d'indiquer que la baisse est «considérable» par rapport aux 60 à 75 postes évoqués initialement. Et que «d'autres emplois» pourraient encore être sauvés grâce au recours à «des méthodes inventives». Comprenez notamment la possibilité d'élargir le périmètre des personnes concernées par la préretraite.

Sollicitée jeudi soir, la direction n'a pas été en mesure de répondre. Pour mémoire, l'annonce du plan social au sein de SES, fleuron de l'industrie luxembourgeoise, a été à l'origine de quelques remous politiques. Évoquée début juin à la Chambre, la baisse des effectifs au Grand-Duché a été présentée par Xavier Bettel (DP) comme «nécessaire pour réduire les coûts». SES emploie à ce jour quelque 2.100 personnes à travers le monde, dont 600 au Luxembourg.

