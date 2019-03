Les partis d'opposition voulaient confronter le gouvernement à de nombreuses questions critiques, mercredi, sur le projet d'implantation du data centre de Google à Bissen. L'ennui, c'est que le gouvernement n'a guère pu fournir de réponses.

Débat prématuré à propos de Google à la Chambre

Initiatrice de la question, la présidente du groupe parlementaire du CSV, Martine Hansen, a exigé du gouvernement une «stratégie basée sur les faits» quant au projet de construction d'un centre de données Google à Bissen. Comme les représentants des trois autres partis d'opposition ADR, Déi Lénk et Les Pirates, elle a posé un certain nombre de questions critiques sur la consommation d'eau et d'énergie mais aussi sur les mesures de compensation du projet.

Martine Hansen a même fait des suggestions constructives sur la façon dont la chaleur du data centre pourrait être utilisée dans les parties non construites du site de 35 hectares. Toutefois, à la fin de l'heure des questions, tous ces points restaient sans réponse.



Etienne Schneider, ministre de l'Economie, Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, et Claude Turmes, ministre de l'Energie, n'ont malheureusement pas été en mesure d'en dire plus que ce qui était déjà connu. Le géant de l'Internet n'a toujours pas fourni de nouvelles informations, ni de de plans concrets sur le futur centre de données, comment il devrait être refroidi et comment la consommation électrique- sans nul doute très élevée - sera gérée.



Tout ce que l'on sait actuellement, c'est que Google a acheté le site et qu'il est en cours de reclassement pour en permettre une utilisation industrielle. Ce n'est qu'après reclassification que Google fournira des plans concrets et que toutes les questions pourront être réglées, a fait savoir le gouvernement.

Le ministre de l'Economie, Etienne Schneider (LSAP), a rejeté l'insinuation du député Gast Gibéryen (ADR) selon laquelle le gouvernement voulait cacher des choses au grand public parce que, d'une part, on se met en avant avec un projet et que, d'autre part, on prétend ne pouvoir fournir aucun détail.



Rappelant que le Premier ministre, Xavier Bettel, et lui-même avaient eu de nombreux contacts avec Google pour faire venir l'entreprise au Luxembourg, il précise que leur stratégie, ne se limite pas à ce centre de données. Nous voulons faire du Luxembourg un hotspot numérique en Europe dans le cadre de la stratégie «Digital Luxembourg», a répondu Etienne Schneider au député ADR.



