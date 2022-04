L'emploi salarié au Grand-Duché continue de progresser. Le pays compte aujourd'hui 212.343 frontaliers, contre un peu plus de 245.000 salariés résidents.

De plus en plus de frontaliers au Luxembourg

L'emploi se porte bien au Luxembourg, malgré un contexte de crise. Les derniers chiffres du Statec concernant l'emploi salarié publiés ce jeudi viennent l'attester. Les salariés sont toujours plus nombreux au Grand-Duché. Au quatrième trimestre 2021, le marché de l’emploi salarié a ainsi connu une hausse de 1% par rapport au troisième trimestre. Sur douze mois, cette progression est de 3,6%.

Le nombre de salariés frontaliers continue d'augmenter plus fortement que celui des résidents (+1,3% contre une hausse de 0,6% pour les résidents).

Le Luxembourg compte désormais 212.343 travailleurs qui traversent la frontière tous les jours pour venir travailler sur le sol grand-ducal, sur un total de 458.210 emplois salariés. Soit une proportion de 46,34%. Ce nombre a augmenté de 4,4% au 4e trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020.

112.459 salariés français

Parmi les frontaliers, les Français restent les plus nombreux, avec 112.459 salariés, suivis par les Allemands (50.386) et les Belges (49.499).

Les résidents luxembourgeois représentent 26,4% de l'emploi salarié total du pays (121.077 travailleurs). Leur nombre est en augmentation de 2,7%. Les résidents étrangers non communautaires (ne provenant pas d'un des 27 pays de l'UE, ndlr) enregistrent la plus forte hausse avec +10,8% sur un an. Ils sont aujourd'hui 20.349.

5,4% de salariés en plus dans l'administration

Si l'emploi progresse de manière générale dans toutes les branches d'activité, certains secteurs recrutent plus que d'autres. C'est le cas de l'administration et des autres services publics, où la progression est de 5,4% en un an, et des activités spécialisées et des services de soutien, qui ont enregistré une hausse de 3,8% sur douze mois.

Concernant l'administration et les services publics, ce «développement favorable provient de l’administration centrale et de l’action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées», indique le Statec. Dans la branche des activités spécialisées et services de soutien, la croissance la plus importante est enregistré au niveau des activités comptables et des activités des sièges sociaux.

En se penchant sur les variations trimestrielles, les branches les plus dynamiques diffèrent quelque peu. Les croissances les plus fortes ont été enregistrées dans les activités du commerce, transport, hébergement et restauration (+1,3% par rapport au troisième trimestre 2021) ainsi que dans l’administration et les autres services publics (+1,3%).

