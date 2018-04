Plus de trois cents professionnels de l'investissement seront réunis aujourd'hui à la Philharmonie pour la deuxième conférence de la LPEA sur l'«économie réelle». Au coeur des interventions, les histoires de Burger King, de Job Today et de Luxaviation.

De Burger King à Luxaviation

Thierry LABRO Plus de trois cents professionnels de l'investissement seront réunis aujourd'hui à la Philharmonie pour la deuxième conférence de la LPEA sur l'«économie réelle». Au coeur des interventions, les histoires de Burger King, de Job Today et de Luxaviation.

En apparence, rien ne lie une enseigne de fast-food, une application pour trouver un job en trois clics et le numéro 2 mondial (luxembourgeois) de l'aviation d'affaires. Si Burger King, Job Today et Luxaviation poursuivent toutes les trois leur développement, elles le doivent en grande partie aux investissements en private equity. Ces investisseurs discrets, loin des agitations quotidiennes de la Bourse, sont prêts à laisser leur capital de 5 à 10 ans dans ces sociétés à taille humaine.



«Comme des partenaires», a expliqué le président de l'Association luxembourgeoise du private equity (LPEA), Jérôme Wittamer, à l'occasion d'une conférence de presse sur son événement annuel. «Nous voulons montrer que nous ne sommes pas cette finance sans visage qui se cache derrière des chiffres mais des hommes et des femmes qui veulent apporter des moyens financiers à des entrepreneurs ambitieux».

19 des 20 plus gros acteurs mondiaux au Luxembourg

La LPEA s'est imposée dans un paysage où les gestionnaires de fortune des banques plus «traditionnelles» ont dû revoir leurs stratégies: elle compte 165 membres qui «pèsent» 400 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Dix-neuf des vingt plus grosses sociétés d'investissement en private equity au monde sont installées au Luxembourg d'une manière ou d'une autre. Manque juste les Japonais de la Softbank, dont les moyens financiers secouent ce petit monde tranquille. Plus de 6.000 professionnels travaillent dans ce secteur au Luxembourg à la croissance annuelle de 30 %.

«Le private equity représente aujourd'hui 4.000 milliards de dollars et 25 millions de jobs en Europe», a indiqué la maîtresse de cérémonie de cette conférence à la Philharmonie, Rajaa Mekouar-Schneider. «Derrière nous, il y a des familles qui ont envie d'investir de manière durable, au service de l'économie», dit l'investisseuse de Kharis Capital, elle-même engagée dans le rachat des franchises Quick en Belgique et au Luxembourg et du développement de la master franchise de Burger King dans les deux pays, en Pologne et en Italie.

«Nos investisseurs ont des valeurs. C'est du capital risque à impact. Ils veulent être les acteurs du changement. La technologie existe mais ils veulent investir dans des projets qui l'utilisent pour le bien commun, qui ne causent pas de dommages aux populations, que ce soit en termes de pollution ou de destructions d'emplois, par exemple», ajoute M. Wittamer, fondateur et managing partner d'Expon Capital.

Grossièrement, un investisseur en private equity doit avoir au moins 125.000 euros à investir sur du moyen ou long terme et les grandes familles vont jusqu'à 15-20 % de leur patrimoine liquide dans ce type d'investissement à la rentabilité estimée à 17 % l'an dernier mais que l'on ne peut pas comparer aux taux de retour sur investissement des marchés boursiers.

«Les PME ne trouveraient pas les financements dans les banques, elles les ont laissées tomber», assure Mme Mekouar-Schneider. «Le private equity n'est pas seulement là pour les moyens financiers mais aussi pour soutenir le business plan, être le véritable partenaire d'un projet à taille humaine. Nous-mêmes apprenons des histoires individuelles.»

Au côté de Polina Molina (Job Today), de Patrick Hansen (Luxaviation) ou du ministre des Finances, Pierre Gramegna, la conférence LPEA Insights «Building the real economy» accueillera Alexandre Mars, de la Fondation Epic. Après avoir fait fortune dans différentes entreprises technologiques, le Français qui réside à Brooklyn a monté la fondation pour aider les jeunes les plus défavorisés. «Il donne 90 % de son temps à la bonne cause. C'est une tendance des Millenials, qui veulent des jobs qui servent à quelque chose. C'est leur motivation principale.»

Les investisseurs en private equity redécouvrent Luxembourg. Qui veut se montrer. Responsable qui plus est.

