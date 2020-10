Le voyagiste luxembourgeois cessera ses activités au 31 décembre, annonce vendredi la société spécialisée dans les croisières. L'activité sera toutefois reprise par We love to travel.

Cruisopolis touché coulé

Le voyagiste luxembourgeois cessera ses activités au 31 décembre, annonce vendredi la société spécialisée dans les croisières. L'activité sera toutefois reprise par We love to travel.

(Jmh) - Au 1er janvier 2021, Cruisopolis n'existera plus. Dans un communiqué publié vendredi, le voyagiste luxembourgeois spécialisé dans les croisières annonce l'arrêt de ses «activités d'agence de voyage et de tour-opérateur». Une décision justifiée par «l'état de crise prolongé et l'absence de signes de relance significatifs dans le domaine des croisières», dans un contexte marqué par «de lourdes pertes enregistrées depuis le début de la pandémie».

Si la société cessera d'exister, ses activités se poursuivront toutefois puisque ces dernières seront reprises par la société We love to travel, propriété du groupe Sales-Lentz. Et ce, «afin d'honorer pleinement les engagements pris envers nos clients et nos partenaires», note le communiqué qui précise qu'un «Cruisopolis corner sera aménagé dans ses locaux au premier étage du City Concorde à compter du 1er novembre».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.