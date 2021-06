Six mois après le début des négociations officielles, syndicats et représentants patronaux des acteurs de la Place ont paraphé, ce jeudi, les conventions collectives qui gèrent le cadre des quelque 50.000 salariés du secteur bancaire et de celui des assurances.

Conventions collectives

Consensus signé sur l'avenir des salariés de la Place

Jean-Michel HENNEBERT Six mois après le début des négociations officielles, syndicats et représentants patronaux des acteurs de la Place ont paraphé, ce jeudi, les conventions collectives qui gèrent le cadre des quelque 50.000 salariés du secteur bancaire et de celui des assurances.

Les craintes de voir la guerre ouverte entre syndicats impacter la conclusion d'un accord sur la signature des conventions collectives dans le secteur bancaire et celui des assurances se sont finalement avérées infondées. Six mois après le début officiel des négociations et après une dizaine de réunions, ABBL et ACA côté patronal et Aleba, OGBL et LCGB côté syndical ont paraphé les deux documents qui encadreront les quelque 50.000 salariés de la Place jusqu'en 2023. L'un pour le secteur des banques, l'autre pour celui des assurances.

Si les textes reprennent largement les bases de la refonte réalisée pour la précédente convention, quelques nouveautés font leur apparition dans le secteur bancaire, comme le versement d'augmentations linéaires pour tous les salariés de 0,7% en 2022 et 0,3% en 2023, la mis en place d'une revalorisation de 15 euro indice 100 lors d'un changement de groupe ou le versement d'un minimum de trois euros mensuels supplémentaires pour les personnes en télétravail.

Pour les assurances, l'accord entre partenaires sociaux prévoit le versement d'une prime unique de 500 euros pour 2021, la possibilité de négocier un compte-épargne temps ou bien encore d'entamer des échanges autour du congé social. A noter que patronat et syndicat des deux secteurs se sont également accordés sur la possibilité de faire évoluer le consensus pendant sa période de validité via des décisions prises lors de la commission paritaire. Un droit à la déconnexion, à un congé social d'au moins cinq jours par an et l'intégration de l'accord sur le télétravail font également leur apparition.

Autant de mesures jugées «nécessaires» par les syndicats qui s'accordent sur le besoin d'apporter de la flexibilité dans le fonctionnement du principal pilier de l'économie luxembourgeoise. Bien que peu impactée par la pandémie, la Place se doit tout de même d'évoluer afin d'apporter une réponse à la fin d'un cycle marqué par des réglementations internationales plus strictes, le maintien de taux bas et l'apparition de nouveaux acteurs plus agiles.

Un nouvel environnement de plus en plus digital qui sera synonyme d'adaptations, voire de refonte des modèles existants pour tenter d'atténuer les baisses de rentabilité enregistrées ces dernières années.





