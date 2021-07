Directement impacté par la montée des eaux survenue jeudi au Luxembourg, l'aéroport se retrouve vendredi dans l'incapacité de fonctionner normalement en raison de la rupture de la canalisation dédiée à l'alimentation en kérosène. Une situation amenée à durer.

Conséquences des intempéries

Le Findel tourne au ralenti, faute de carburant

(Jmh) - Victime collatérale des inondations, le Findel se retrouve privé de son alimentation directe en kérosène, confirme vendredi le ministère de la Mobilité. En cause, la rupture d'une partie du réseau de canalisation de l'OTAN qui alimente l'aéroport du Luxembourg en kérosène. Selon le ministère dirigé par François Bausch (Déi Gréng), le problème se situerait sur le territoire allemand, également fortement impacté par les intempéries de ces derniers jours.

«L'analyse de l'incident par les experts et techniciens sur le terrain s'avère actuellement très compliquée après les inondations massives dans la région d'Echternach», indique vendredi le ministère qui précise que les difficultés d'approvisionnement «dureront plusieurs jours». Face à cette situation, les compagnies aériennes actives au Findel sont priées de «faire des réserves de carburant suffisantes pour un vol aller-retour ou de prévoir un atterrissage et/ou un décollage dans un autre aéroport de la région».

Une situation que Luxair subit de plein fouet, alors même que la compagnie nationale s'apprêtait d'ores et déjà à passer un été compliqué et que Gilles Feith, son CEO, considérait encore la semaine dernière que renoncer à faire voler les appareils n'était «pas une option». Pourtant, c'est le scénario qui se profile puisque les réserves actuelles en carburant stockées doivent être épuisées vendredi, selon les données avancées par le ministère de la Mobilité.

Le réseau du CEPS qui dessert le Findel. Crédit: CEPS

Aéroport certifié par l'OTAN, le Findel est alimenté par un système d'oléoducs longs de quelque 5.300 kilomètres qui dessert cinq pays. Baptisé Central European Pipeline System (CEPS), le dispositif relie 36 dépôts d'une capacité totale d'un million de m3 et onze raffineries réparties situées à proximité des six entrées maritimes installées entre la Mer du Nord, l'Atlantique et la Méditerranée.

