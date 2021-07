Près de 48 heures d'interruption de trafic entre Luxembourg et France, en raison d'un poste à relais endommagé par les fortes pluies de samedi et des problèmes sur le réseau ferré belge : voilà qui a fortement contrarié les mouvements de fret depuis ou vers le Grand-Duché.

Économie

Conséquences des inondations

Des pannes qui pèsent sur l'activité de CFL Multimodal

Patrick JACQUEMOT Près de 48 heures d'interruption de trafic entre Luxembourg et France, en raison d'un poste à relais endommagé par les fortes pluies de samedi et des problèmes sur le réseau ferré belge : voilà qui a fortement contrarié les mouvements de fret depuis ou vers le Grand-Duché.

C'est l'effet domino. Trop de pluies subitement, un local technique CFL qui prend l'eau à Bettembourg, un incident électrique et c'est tout le trafic sur le rail entre le Grand-Duché et la Moselle qui s'est trouvé à l'arrêt plusieurs jours durant. Et si les chemins de fer ont vite mis en place des bus de substitution pour les passagers, que faire pour les containers circulant quotidiennement depuis le hub CFL Multimodal quand plus aucun train ne peut emprunter les lignes habituelles?

En 2020, CFL multimodal a su «éviter la casse» La branche fret des Chemins de fer luxembourgeois a traversé une année délicate. Mais pour sa directrice stratégie, les mois passés n'auront pas été perdus en termes de nouvelles opportunités de marchés.

La réponse tient en un verbe : dérouter. Ainsi, alors que faute de rails toutes les activités de fret ferroviaire entre le Luxembourg et la France ont dû stopper «entre samedi soir (24 juillet) et lundi (26 juillet)», CFL multimodal a-t-il dû délaisser le rail pour la route. Sachant que, dans le même temps, toutes les autres activités (entreposage, maintenance, opérations de chargement et déchargement sur le terminal) «n’ont pas été impactées», indique la compagnie qui, l'an passé, a transporté 2.333 milliards de tonnes-kilomètre.

Et si les inondations récentes, ont impacté cette liaison Nord-Sud, elles ont aussi eu des conséquences sur l'axe Ouest-Est à destination de la Belgique. En effet, compte tenu des dégâts causés par les fortes précipitations juste de l'autre côté de la frontière, le réseau ferré wallon a lui aussi été rendu impraticable en plusieurs points et pendant de longues heures également. Cette fois, CFL Multimodal s'est retrouvé dans l'obligation de rerouter ses trains de fret «en direction d’Anvers via la France». Sachant que l'épisode récent a aussi été l'occasion de trouver des solutions alternatives par route et par barge, cela notamment en lien avec Luxport à Mertert.

Le souvenir des crues de 1993 refait surface L'épisode 2021 aura effacé des tablettes les précédents records d'inondations au Luxembourg. Et plus particulièrement, les deux montées des eaux qu'avait connues le pays voilà 28 ans.

Pareille situation n'a pas concerné les convois à destination ou en partance vers l'Allemagne. Bien que le pays voisin ait, lui aussi, payé un lourd tribut (humain et matériel) aux inondations, l'ensemble des trains de fret prévus ont pu circuler «normalement», assurent les équipes CFL Multimodal.

Pour la compagnie, cet été 2021 reste marqué par deux autres faits. D'abord, le redémarrage des liaisons avec Poznan (Pologne) depuis juin. Mais aussi une augmentation des rotations des navettes ferrées entre Bettembourg-Dudelange et Lyon. A compter de juillet, le rythme hebdomadaire sur cette ligne franco-luxembourgeoise est ainsi passé de 6 à 8 trains intermodaux.

