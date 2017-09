(pso) - «Les affirmations faites par un fonctionnaire retraité ayant quitté le ministère en 2009 n'engagent que lui», lit-on ce lundi dans la réponse – cinglante - du ministre des Finances Pierre Gramegna au député déi Lénk David Wagner.

L'élu de gauche s'était ému dans une question parlementaire des propos tenus dans le «Land» par l'ancien directeur général de la CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) Jean Guill au sujet d'un processus législatif potentiellement générateur de conflits d'intérêts.

«Ce que je ne trouve vraiment pas bien, c’est que le ministère des Finances fasse écrire des projets de loi par des études d’avocats ou des firmes d’audit», avait déclaré celui qui a occupé la tête de la CSSF de 2009 à 2016. Jean Guill dirigeait avant cela le Trésor. A cette position et en tant que directeur général de l'institution chargée de superviser la place financière, l'intéressé était placé sous l'autorité du ministère des Finances.



Une pratique de plus en plus courante?



«Au cours des dernières années, cette pratique [d’immixtion du privé dans l'élaboration des lois, ndlr] s’est malheureusement répandue. Je la dénonçais d’ailleurs dans ma préface au rapport annuel 2013 de la CSSF. La régulation financière est en soi un service public. C’est au régulateur de peser les différents intérêts en jeu», avait analysé Jean Guill dans l'hebdomadaire politique, économique et culturel.

Ce lundi, le bureau de Pierre Gramegna fait savoir que «la rédaction des projets de loi relève des agents du ministère [des Finances] et de ses services, sous l'autorité et la responsabilité du ministre». L'intéressé balaie les insinuations de M. Guill d'un revers de main. «Au regard de la pratique suivie par le ministère des Finances au cours de l'actuelle période de législature, on ne peut que s'étonner des propos cités par l'honorable député».

Et alors?



Dans une tribune parue dans l'édition consécutive à celle portant l'entretien avec Jean Guill, l'un des plus éminents représentants de la profession d'avocat, André Elvinger, n'avait pas renié le concours du secteur privé au processus législatif. «Qu’y a-t-il de mal, dès lors que notre pays fait souvent face à des défis de compétence, à faire appel aux ressources disponibles, y compris dans le secteur privé, là où l’on constate que l’État ne peut pas tout faire à la fois?» s'interroge ce fondateur du cabinet Elvinger & Hoss. Me Elvinger rappelle par ailleurs le rôle de garde-fou joué si nécessaire par les juristes du ministère et, «selon la matière», par le régulateur.

Le ministre des Finances ajoute ce jour dans sa réponse que l'assentiment des députés est requis pour toute loi et que les parlementaires «sont libres de présenter des amendements ou des propositions de loi alternatives».