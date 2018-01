(M.G. trad. ChB) - En 2017, les locaux commerciaux ont été loués et vendus comme jamais auparavant. Au total, en 2017, c'est 48.000 mètres carrés d'espaces commerciaux qui ont été échangés au Luxembourg: un record.

A titre de comparaison: en 2016, ce chiffre n'atteignait que 20.700 mètres carrés. Ceci est principalement dû à des transactions plus importantes en périphérie, explique Thierry Debourse de l'agence immobilière JLL.

Les trois plus importantes transactions de l'année ont été le magasin de bricolage Bauhaus à Capellen avec 15.000 m2 et les concessionnaires automobiles Arnold Kontz à Niederkorn (8.000 m2) et Autodis à Esch/Alzette (4.700 m2).

"Le nombre de centres commerciaux périphériques augmente d'année en année", note Thierry Debourse. L'année dernière, plus de trois fois plus de locaux commerciaux ont été loués et vendus à l'extérieur de la ville par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Faciles d'accès, parkings gratuits, produits moins chers

En outre, l'année 2017 a vu l'achèvement d'un grand nombre de locaux commerciaux nouvellement construits. En moyenne, environ 16.000 m2 de nouveaux espaces commerciaux ont été créés au cours des cinq dernières années.

Cela a presque été réalisé par un seul projet en 2017: le centre commercial Opkorn à Differdange, avec une superficie de 15.000 m2 à lui seul.

Il y a aussi le Shopping Mile à Marnach et ses 12.600 m2 et le centre commercial Borders à Remerschen et ses 7.000 m2.

L'expert immobilier est convaincu que le marché des locaux commerciaux périphériques continuera à grimper dans le futur: "Ces centres commerciaux offrent aux clients un accès facile, un grand parking et des prix inférieurs à ceux du centre-ville."

Le centre-ville réplique

Ce potentiel est également exploité par les centres commerciaux existants: par exemple, le City Concorde à Bertrange et le centre commercial Massen à Wemperhardt sont en cours d'agrandissement.

Mais cela ne signifie pas que le centre-ville abandonne la partie. Au contraire, l'une des réalisations les plus importantes des années à venir est davantage tournée vers le commerce de détail.

Fin 2018, le centre commercial du Ban de Gasperich et ses 75.000 m2 ouvrira ses portes. L'achèvement du Royal Hamilius avec 17.000 m2 dans le centre-ville est prévu pour 2019.

En outre, le complexe de bâtiments Infinity au Kirchberg, dont la construction est prévue pour être achevée au début de 2020, accueillera 23 magasins (6.500 m2).

La demande plus importante que l'offre

Avec un total d'environ 123.000 mètres carrés de nouveaux espaces commerciaux en cours d'achèvement, il n'est guère surprenant qu'un peu moins sera construit dans les années à venir.

JLL estime que les nouveaux projets ne commenceront pas avant 2021. Cependant, la demande dépasse encore largement l'offre, explique Thierry Debourse. "Nous sommes constamment à la recherche de terrains et de constructeurs pour développer de nouveaux projets."