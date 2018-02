par Thierry Labro

La confédération luxembourgeoise du commerce n'a pas aimé. Mais pas du tout.

Dans les statistiques publiées ce mardi matin même par Eurostat, l'organisme européen qui gère les statistiques, le Luxembourg accuserait le plus fort recul l'an dernier (-20% de la zone euro et -6,2% de l'Union européenne) en termes de volumes du commerce de détail.

"Malheureusement, il a été omis de signaler la raison de cette baisse, qui n’est pas structurelle", écrit la clc dans un courrier électronique.



Ce résultat s'explique par le changement de taux de TVA.

Une entreprise, iTunes, a tout simplement décidé de quitter Luxembourg pour l'Irlande dès le 4 juillet 2016. Une autre, Amazon, reste au Luxembourg mais son code NACE - le code statistique des activités des entreprises - a changé. Il est passé du commerce à "siège social", ce qui le fait disparaître de ces statistiques.

La clc s'est même "amusée" à calculer les effets de ces changements sur la réalité. "A noter que les effets de ces changements se lissent à partir d’octobre 2017. La comparaison directe d’octobre et novembre 2017 avec 2016 donne une indication plus réaliste du développement du commerce de détail qui affiche donc une progression de 1,4% respectivement de 2,4% pour ces mois."

Selon les statistiques d'Eurostat, en décembre 2017 par rapport à novembre 2017, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 1,1% dans la zone euro (ZE19) et de 1,0% dans l’UE28.

Dans la zone euro, le recul est dû à des baisses des ventes de 1,5% pour les carburants, de 1,2% pour le secteur non alimentaire et de 0,7% pour le secteur “Alimentation, boissons, tabac”. Dans l'UE28, il est dû à des baisses des ventes de 1,1% pour le secteur non alimentaire et de 0,7% pour le secteur “Alimentation, boissons, tabac” ainsi que pour les carburants.

L’indice des ventes de détail s’est accru de 1,9% dans la zone euro et de 2,4% dans l'UE28. Et le volume moyen des ventes de détail a progressé en 2017 de 2,6% tant dans la zone euro que dans l'UE28.