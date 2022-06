Les événements de ces dernières semaines ont montré qu'il existe des pièges en matière d'investissements ESG. Néanmoins, pour les banques, il n'y a pas d'autre solution.

Les banques veulent dissiper les doutes sur le placement vert

Thomas KLEIN Les événements de ces dernières semaines ont montré qu'il existe des pièges en matière d'investissements ESG. Néanmoins, pour les banques, il n'y a pas d'autre solution.

Les dernières semaines n'ont pas été faciles pour les défenseurs de l'investissement durable. Tout d'abord, fin mai, la Deutsche Bank et sa filiale de fonds DWS ont fait l'objet d'une descente de police à Francfort-sur-le-Main sur la base de soupçons de fraude sur le marché des capitaux. Il était reproché au gestionnaire de fortune d'avoir fourni de fausses informations sur les critères de durabilité. Puis, la semaine dernière, on a appris que l'autorité américaine de surveillance des marchés boursiers (SEC) enquêtait également sur Goldman Sachs pour un présumé greenwashing.

Chez les investisseurs aussi, l'enthousiasme pour les placements dits ESG (Environnemental, Social et Gouvernance d'entreprise) semble s'être à nouveau refroidi après une énorme poussée ces dernières années. Selon le prestataire de services d'information Morningstar, les afflux dans les fonds ESG ont récemment diminué de 36% au niveau mondial.

Les attentes des clients évoluent

Le boom vert de l'économie financière prend-il donc fin avant d'avoir commencé ? Sans doute pas. Le changement climatique et la transition énergétique nécessiteront des investissements de plusieurs milliers de milliards de dollars au cours des prochaines décennies, que seul le secteur financier peut fournir et gérer. Le défi consistera plutôt à définir avec plus de précision les critères appliqués aux investissements ESG et à s'assurer que les investisseurs obtiennent pour leur argent ce qui leur a été promis lors de l'entretien de conseil. Pour les banques, cela représente d'énormes opportunités, mais aussi des risques, comme l'a montré l'enquête de la Deutsche Bank, qui a probablement coûté son poste au directeur de la DWS, Asoka Wöhrmann.

Les établissements financiers ne peuvent en tout cas pas ignorer le sujet. D'une part, la pression des autorités de régulation et, d'autre part, les nouvelles attentes des clients y veillent, selon Daniel Theobald, conseiller pour le secteur des services financiers chez PwC Luxembourg. Au cours de sa longue carrière dans les banques, les clients ne lui ont jamais posé la question de l'investissement durable, alors qu'aujourd'hui, selon des enquêtes auprès des consommateurs, une personne sur deux déclare ne vouloir acheter à l'avenir que des produits de placement ayant un effet durable.

Daniel Theobald est un expert du marché financier chez PwC Luxembourg. Photo: PwC

Les millennials veulent investir de manière durable

C'est particulièrement vrai pour la prochaine génération de clients bancaires. Selon le rapport bancaire de PwC, 70 % des millennials interrogés en 2019 se sont dits très intéressés par l'investissement durable. Quatre ans plus tôt, ils n'étaient que 28%. «Pour de nombreuses banques, cela a été un défi de réaliser qu'il y a maintenant une nouvelle situation dans la demande des clients. Mais pour les établissements qui ont été les premiers à le comprendre, cela a été, justement dans le contexte de taux d'intérêt bas de ces dernières années, une possibilité de développer de nouveaux modèles commerciaux et de nouveaux produits d'investissement, et donc de gagner des clients supplémentaires», explique Daniel Theobald.

Pour les établissements financiers, cette évolution signifie que les thèmes de la durabilité et de l'ESG doivent passer du coin de l'engagement volontaire, parfois traité en parent pauvre, au centre de la stratégie d'entreprise. L'évolution des attentes ne concerne pas seulement le côté produit, mais l'ensemble du comportement de la banque. «Si, en tant que banque, je vends une gamme de produits très verts dans le cadre du conseil en placement et que je me positionne ici comme durable, mais que j'octroie en même temps des crédits ayant un impact négatif sur l'environnement, ce n'est pas très cohérent. C'est pourquoi les établissements financiers ont besoin d'une stratégie ESG globale», explique Jörg Ackermann, responsable du secteur bancaire en tant qu'associé chez PwC Luxembourg.

Daniel Theobald ajoute qu'il n'est pas judicieux de formuler une stratégie de durabilité en parallèle à la stratégie de l'entreprise. Il est préférable d'avoir un document stratégique unique et intégré.

Le changement d'accent se reflète également dans la structure de gouvernance des entreprises. «Bien sûr, cela diffère d'une banque à l'autre. Il y a généralement partout un responsable de la durabilité, mais nous constatons de plus en plus que le sujet devient une affaire de chef et qu'il se situe au moins au niveau du conseil d'administration, si ce n'est auprès du CEO lui-même», explique Jörg Ackermann.

Une partie de la gestion des risques

La question de la durabilité concerne directement de plus en plus de domaines des établissements financiers, y compris la gestion des risques. Ainsi, l'autorité de surveillance bancaire aurait décidé que les banques devraient à l'avenir intégrer les risques climatiques dans leurs considérations de risque. «Par exemple, si un emprunteur exploite une usine dans une région où il est prévisible que l'eau pourrait se raréfier en raison du changement climatique, mais qu'il a besoin d'eau pour sa production, la banque doit en tenir compte dans ses considérations», explique Jörg Ackermann. «Ou si le client possède des actifs dans une région exposée à des phénomènes météorologiques extrêmes, cela représente également un risque de crédit accru pour la banque». De même, les banques risquent de voir leur image se dégrader si elles ont présenté des produits d'investissement plus verts qu'ils ne le sont en réalité.

En tant qu'associé chez PwC, Jörg Ackermann est responsable du secteur bancaire. Photo: PwC

Une définition floue

Le risque est renforcé par un certain flou dans la définition de l'ESG. Ainsi, les investissements dans une entreprise de voitures électriques peuvent être écologiquement judicieux sans pour autant l'être sur un plan moral si le coltan utilisé dans les batteries provient de régions en crise. De même, l'opinion sur ce qui est défendable du point de vue ESG s'est encore déplacée avec la guerre en Ukraine.

Les investissements dans les entreprises d'armement semblaient encore tabous il y a six mois, mais selon le point de vue, ils sont aujourd'hui acceptables pour beaucoup, tant que les armes ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si les critiques pleuvent désormais sur certains établissements financiers en raison d'un greenwashing supposé ou réel, c'est aussi parce que l'on n'a longtemps pas su quels critères devaient être appliqués pour qu'un investissement soit considéré comme conforme aux critères ESG.

«De nombreuses définitions de l'ESG sont relativement récentes et la taxonomie de l'UE n'existe pas non plus depuis si longtemps», explique Ackermann. Ainsi, selon Bloomberg, la principale fédération bancaire européenne, EBF, a mis en garde contre une «grande insécurité juridique» ainsi qu'une «grande confusion» chez les clients. «Même aujourd'hui, ce n'est pas encore proprement défini d'un point de vue réglementaire, que les règles sont totalement claires, mais il y a toujours une grande marge d'interprétation», explique Daniel Theobald.

En outre, de nombreux établissements financiers seraient dépassés par la vitesse à laquelle les autorités de régulation édictent de nouvelles règles dans le domaine. «Les banques essaient de comprendre et de mettre en œuvre cela le plus rapidement possible, mais les délais sont souvent si courts qu'on surcharge le système».

Transparence nécessaire

Le changement entraîne également des coûts supplémentaires pour les banques en termes de conformité et de documentation, si elles veulent prouver que leurs investissements sont effectivement conformes aux critères ESG. «L'obtention de données ESG sur les investissements s'avère difficile et il faut éventuellement acheter des données à des prestataires de services. En outre, les différentes mesures réglementaires doivent également être mises en œuvre. Tout cela entraîne des coûts», explique Jörg Ackermann. «Mais si je néglige le thème ESG, mon développement de produits risque de passer complètement à côté du marché. Cela me coûtera encore plus cher en tant que banque».

Afin d'éviter que les entreprises ne soient confrontées à des accusations de greenwashing et ne se retrouvent soudainement au centre des critiques, la plus grande transparence possible est requise. Les banques devraient indiquer clairement les critères qu'elles ont appliqués et qui ont conduit à ce qu'un placement soit classé comme durable. Cela implique aussi, le cas échéant, de demander une expertise externe.

