Comment la «génération Z» révolutionne le monde du travail

Comment la «génération Z» révolutionne le monde du travail

Anne-Sophie DE NANTEUIL

Ils sont nés après 1995, baignent dans le numérique depuis leur naissance et arrivent aux portes de l'entreprise avec de nouvelles aspirations. Sans prétention aucune, cette «génération Z» aspire à révolutionner le monde du travail. Car, le moins que l'on puisse dire, est que leurs attentes apparaissent aux antipodes de celles de leurs aînés.

Si le package salarial et l'image de l'entreprise ont longtemps été deux critères fondamentaux, les jeunes travailleurs ont désormais bien d'autres préoccupations. En particulier, en ce qui concerne la qualité de vie au travail. A savoir, «la convivialité», mais aussi et surtout «la flexibilité et l'autonomie», note Karin Scholtes, Global head of people, culture and communication de la Banque internationale de Luxembourg (Bil).

La santé mentale au coeur des préoccupations

Autrement dit, fini le «métro, boulot, dodo» et le cadre strict des horaires de bureau. Ces jeunes salariés aspirent à pouvoir travailler du lieu qu'ils souhaitent, aux horaires qu'ils veulent. A l'image de Camille, une frontalière de 26 ans. Pour cette comptable, qui se dit «plus performante le matin», travailler depuis chez elle lui permet de commencer «dès 6 heures». Mais surtout, d'éviter de «perdre du temps» dans les transports qui relient son domicile au centre de la capitale.

Si ces aspirations au télétravail étaient d'ores et déjà perceptibles avant la crise - notamment du côté des frontaliers, tous âges confondus - la pandémie n'a fait qu'accentuer le phénomène. Pour Liewen Lambrecht, DRH de PWC, le travail à distance est même devenu un élément clé pour «continuer de recruter dans un contexte de pénurie de talents».

Bien que travailler depuis son domicile constitue donc un critère important, il ne fait pas tout pour autant. Car cette génération est aussi davantage sensibilisée aux problématiques de discrimination, harcèlement ou encore burn-out. Aussi, rien d'étonnant à ce que leur santé mentale et leur bien-être se trouvent également «au cœur de leur parcours professionnel», constate encore le responsable des ressources humaines du cabinet d'audit.

Les jeunes générations souhaitent donner un sens à ce qu'elles font. Karine Scholtes, DRH à la Bil

La poursuite du bonheur reste d'ailleurs «l'un des moteurs» de ces jeunes salariés, ajoute de son côté Karin Scholtes. Une recherche qui passe notamment par le fait de «donner un sens à ce qu'ils font», poursuit la DRH de la Bil. Selon le dernier Workmonitor, publié chaque année par Randstad, une majorité des 18-24 ans affirment ainsi qu'ils refuseraient de travailler pour un employeur qui ne partage pas leurs valeurs (52%).

Un sentiment d'appartenance auquel vient s'ajouter l'importance de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Parmi les moins de 25 ans, 58% se disent prêts à quitter leur emploi si ce dernier les empêchait de profiter de la vie. Ils seraient d'ailleurs 38% à être passé à l'acte, jugeant leur emploi «non compatible avec leur vie personnelle».

Désormais, le CDI n'a donc plus rien du Graal. Malgré la sécurité qu'il confère, ce type de contrat ne constitue plus une fin en soi. «Le temps d'une carrière complète auprès d'un même employeur est révolu», note Karine Scholtes. Même son de cloche à PWC. A en croire le DRH du cabinet d'audit et de conseil qui emploie quelque 3.100 salariés au Luxembourg, les salariés construisent dorénavant leur carrière «étape par étape».

Quête de sens et soif d'apprendre

Mais cette main-d'oeuvre volatile reflète en réalité une soif de connaissances. Aux yeux de ces jeunes actifs, «continuer à apprendre et acquérir de nouveaux savoir-faire sont essentiels», souligne ainsi Karine Scholtes. Loin d'elle donc l'idée de considérer cette bougeotte comme une forme d'infidélité. Ces changements réguliers de société visent en effet à «diversifier et enrichir leurs expériences», détaille de son côté Laurence Fransen, DRH au sein de Baloise.

Car cette génération ne manque pas d'ambition. «Souvent, je remarque leur envie d'exercer des responsabilités dès leurs débuts dans le monde du travail», précise encore la DRH de la compagnie d'assurance. Des aspirations qui ne sont pas sans conséquences sur le mode de fonctionnement des équipes.

Finies donc les hiérarchies très marquées et les liens de subordination. «Manager devient plus horizontal», assure ainsi la responsable des ressources humaines de la banque luxembourgeoise. «L'ancien modèle hiérarchique pyramidale recule au profit d'organisations plus horizontales, avec des relations d'égal à égal», détaille-t-elle. Plus concrètement, «les jeunes attendent de leur manager qu'il soit un coach, un mentor, pas un chef».

Alors, cette génération souhaiterait-elle le beurre et l'argent du beurre ? A en croire les dernières enquêtes sur le sujet, non. Ces salariés sont en effet prêts à faire des compromis, à commencer par réduire leur salaire. Dans son précédent Workmonitor, Randstad mettait en avant le fait que 42% des 12-24 ans ne voyaient pas d'inconvénients à gagner moins d'argent s'ils avaient le sentiment que leur travail apportait quelque chose au monde ou à la société, là où les seniors n'étaient qu'un quart à l'envisager.

Mais que les recruteurs ne s'y méprennent pas, la rémunération reste importante. «D'autant plus dans le contexte macroéconomique actuel», précise Laurence Fransen. Selon une étude sur les attentes de la «génération Z» réalisée par Mazars, le salaire reste en effet en tête des éléments les plus motivants pour 57% d'entre eux.

Alors pour séduire - et fidéliser - ces jeunes travailleurs, les entreprises n'ont d'autres choix que de s'adapter. Une tâche, là encore complexe pour les sociétés qui doivent redoubler d'efforts et de créativité. Et à ce jeu, à chacune sa stratégie.

Pour offrir à leurs nouvelles recrues un environnement de travail idéal, la Bil mise ainsi sur le sens donné aux projets de la banque et le sentiment d'utilité. Si PWC n'oublie pas la «culture de travail inclusive et diversifiée», le cabinet d'audit joue surtout la carte de la «flexibilité maximale» avec une «politique de travail à distance» et l'ouverture de sept bureaux satellites à travers le pays. Quant à Baloise, elle croit fermement à la culture d'entreprise avec «de l'humour, de la bienveillance et de la convivialité». Car «nos collaborateurs sont nos meilleurs atouts et nos meilleurs ambassadeurs».

