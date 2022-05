Le Mouvement Ecologique réitère ses critiques à l'encontre du projet du datacenter à Bissen, après une pique du ministre de l'Economie.

Google au Luxembourg

«Comment assurer l'approvisionnement en eau potable?»

Le Mouvement Ecologique (Mouveco) a pris position ce jeudi suite à l'intervention la veille du ministre de l'Economie Franz Fayot (LSAP) au sujet de l'éventuelle implantation de Google au Luxembourg.



«La balle est désormais dans le camp de Google» Interpellé sur le dossier de l'installation d'un datacenter à Bissen, le ministre Franz Fayot a indiqué que tous les recours juridiques étaient désormais épuisés contre ce projet. Désormais, le géant américain a la voie libre pour agir.

Le Mouveco avait attaqué la modification ponctuelle du plan d'aménagement général (PAG) de la commune de Bissen pour le centre de données devant le tribunal administratif et avait échoué.

Mais cela ne changerait rien aux problèmes que pose le projet, a déclaré Mouveco jeudi. L'ONG continuerait à s'opposer catégoriquement à l'implantation de l'entreprise.

L'eau potable pourrait se faire rare

L'approvisionnement en eau du projet ne serait toujours pas résolu. Celle-ci pourrait représenter 5 à 10% de la consommation nationale totale. Google n'a pas fourni de chiffres officiels à ce sujet. Les réserves d'eau souterraine du Luxembourg sont loin d'être suffisantes.

Les eaux souterraines, une ressource précieuse à protéger La Journée mondiale de l'eau ce 22 mars est l'occasion de mettre en évidence l'importance des eaux souterraines au Luxembourg. 55% de l'eau potable utilisée chaque année dans le pays vient de captages d'eau souterraine.

Même le ministère de l'Environnement a souligné que le Luxembourg aurait des problèmes d'approvisionnement en eau potable dans quelques années. «Au vu de ces faits, il serait tout à fait criminel d'accorder à une entreprise une consommation d'eau aussi élevée. Comment l'approvisionnement en eau potable de la population pourrait-il être assuré pendant les mois d'été ?», s'interroge le Mouveco.

L'approvisionnement en énergie pose question

L'approvisionnement en énergie reste également un sujet de préoccupation. La guerre en Ukraine a montré à quel point l'approvisionnement en énergie pouvait être fragile. Dans ce domaine également, Google ne divulgue pas de données.

Et puis il y a encore la taxation de Google. Dans le monde entier et au sein même de la population, la sensibilité à cette problématique augmente.

Le Mouvement Ecologique reste convaincu que face à la crise du climat et de la biodiversité, il faut une politique ciblée d'implantation d'entreprises au Luxembourg. «Oui à l'implantation de nouvelles entreprises, mais d'entreprises qui respectent les dispositions environnementales, climatiques et sociales établies et qui présentent une réelle valeur ajoutée à cet égard», déclare l'ONG en réitérant sa demande d'un chèque de durabilité juridiquement contraignant.

Google ne veut pas s'exprimer

Le ministre de l'Économie a souligné que le projet restait important pour le gouvernement et qu'il s'inscrivait dans la stratégie de numérisation. Il craint toutefois une «nouvelle orientation stratégique» de Google.

Interrogé par le Luxemburger Wort sur l'état actuel de la planification du centre de données à Bissen, le porte-parole de Google Belgique/Luxembourg n'a pas souhaité s'exprimer.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



