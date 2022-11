Comment améliorer le bien-être dans l'artisanat ?

Un expert de la Chambre des métiers explique ce qui est important et le rôle que joue une organisation moderne du travail.

Un expert de la Chambre des métiers explique ce qui est important et le rôle que joue une organisation moderne du travail.

On peut le tourner et le retourner comme on veut. Mais pour la plupart des gens, le lieu de travail est en fin de compte l'endroit où ils passent la majeure partie de leur temps. Il est donc d'autant plus important de rendre cette partie de la journée aussi agréable que possible, afin que ni le bien-être, ni la santé, ni la vie privée n'en pâtissent.



La Chambre des métiers abordera ce thème le 10 novembre avec une conférence et des ateliers. Le «Luxemburger Wort» s'est entretenu à ce sujet avec Gilles Walers. Il est entre autres responsable de l'emploi et des affaires sociales à la Chambre.

Monsieur Walers, la Chambre de métiers organise un événement pour faire du lieu de travail un endroit meilleur. Que faut-il comprendre par là ?



Dans l'artisanat, nous avons une multitude de sous-secteurs spécifiques, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était très difficile d'en tirer une approche unique de la manière de traiter les collaborateurs. L'idée était donc de donner aux entreprises différentes méthodes pour aborder le thème du bien-être au travail dans chaque cas spécifique.

L'autre réflexion qui nous a incités à nous pencher sur ce thème est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Il s'agit ici non seulement d'avoir suffisamment de personnes, mais aussi des personnes qualifiées, et il est donc d'autant plus important de conserver les bons collaborateurs que l'on a, tout en étant attractif pour les nouveaux. Ici aussi, une approche qui améliore le bien-être au travail est très importante.

Par où commencer sur le lieu de travail ?

La manière dont le bien-être est défini aujourd'hui a radicalement changé. Il s'agit donc d'une approche intégrative, qui devient de plus en plus importante dans le domaine du bien-être au travail. Au lieu d'analyser ponctuellement le bien-être, il est aujourd'hui beaucoup plus important d'adopter une approche globale qui concilie à la fois le bien-être physique et psychologique.

Comment concilier l'artisanat avec tous ses différents domaines professionnels et exigences ?

Nous avons divisé l'événement en cinq grands thèmes qui sont, selon nous, importants. Le premier aspect est sans doute l'approche la plus classique, à savoir la santé et la sécurité au travail. Il s'agit avant tout de prévenir les accidents du travail et les troubles physiques liés au travail. C'est un élément essentiel, surtout dans l'artisanat, mais cela va également au-delà.

Nous voulons que des sujets tels que le harcèlement moral ou sexuel ne soient pas tabous, mais qu'ils soient également discutés dans l'artisanat.

C'est pourquoi la manifestation n'aborde pas seulement le thème de la sécurité, mais aussi celui de la forme physique et de la santé. Il s'agit ici d'approches ergonomiques, comme soulever quelque chose correctement pour éviter des problèmes de dos plus tard, mais aussi de choses apparemment très banales, par exemple comment utiliser correctement un balai ou encore comment adapter le poste de travail aux caractéristiques ergonomiques des employés et aux tâches à effectuer, par exemple en utilisant des machines ou des instruments réglables en hauteur.

Gilles Walers, de la Chambre des métiers Photo: CdM

Un autre point est la santé mentale : nous voulons sensibiliser aussi bien les collaborateurs que les entreprises à l'importance de la santé mentale. Et que des sujets comme le mobbing ou le harcèlement sexuel ne soient pas tabous, mais fassent l'objet de discussions, même dans l'artisanat. Une approche ouverte de ces problèmes permet déjà d'éliminer beaucoup de choses.

L'intégration des aspects technologiques dans le déroulement du travail, comme le télétravail et le lien entre la technologie et le lieu de travail, est également un sujet que nous abordons. Nous sommes souvent confrontés au problème des employés qui ne peuvent pas se déconnecter, ce qui est pourtant indispensable. Nous devons sensibiliser les deux parties au fait que la technologie est un outil, mais qu'elle ne doit jamais être un simple moyen pour atteindre une fin.

Enfin, un dernier aspect est le fameux équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En tant que Chambre des métiers, nous ne pouvons bien sûr dicter à personne ce qu'est ou bien où se trouve exactement l'équilibre. Nous ne pouvons qu'insister sur le fait que chacun doit trouver cet équilibre pour lui-même.

Cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée est-il quelque chose qui a pris de l'importance avec la pandémie ?

Il est clair que ce besoin existait déjà avant la crise sanitaire, mais la pandémie a agi comme un coup de projecteur. L'évolution s'est accélérée et l'attention s'est également beaucoup accrue.

Mais ce qui s'ajoute maintenant, c'est une nouvelle génération de travailleurs avec de toutes nouvelles attentes et une toute nouvelle perspective de vie. Normalement, c'est une transition plutôt douce, car chaque année, de nouvelles personnes arrivent sur le marché du travail. Avec la pandémie, qui nous occupe depuis presque trois ans, cela s'est un peu essoufflé par moments, si bien que nous ressentons vraiment l'effet maintenant.

Nous passons une grande partie de notre vie au travail et nous devrions donc tous avoir intérêt à rendre ce temps de travail aussi agréable que possible.

Cette jeune génération apporte avec elle toute une série de nouvelles attentes, ce qui rend évidemment les choses beaucoup plus passionnantes. Parce que des thèmes dont on ne parlait auparavant qu'à mots couverts surgissent tout à coup et parce qu'une prise de conscience a lieu de manière générale. A savoir que le bien-être au travail est un élément essentiel du monde du travail d'aujourd'hui et de demain, et que tout le monde - du chef au collaborateur - fait partie de ce bien-être.

Nous passons une grande partie de notre vie au travail et nous devrions donc tous avoir intérêt à rendre ce temps de travail aussi agréable que possible afin d'aborder le travail de manière stimulante et efficace.

La pandémie a également entraîné une demande accrue de télétravail. Si c'est généralement facile à mettre en œuvre dans les emplois de bureau, cela l'est moins dans l'artisanat. Pour une grande partie de la population active, le télétravail n'est donc pas du tout envisageable, alors que d'autres en profitent. N'est-ce pas une source de mécontentement supplémentaire ou une diminution du bien-être, en particulier dans l'artisanat ?

Le télétravail est certainement un aspect qui existe moins dans l'artisanat, du moins en tant qu'influence directe. Mais il y a bien sûr, surtout dans l'artisanat, des entreprises de taille moyenne qui intègrent un service administratif plus important. Pendant la pandémie, le télétravail a été relativement plus fréquent dans ce type d'entreprises.

Je ne pense donc pas que le débat sur le télétravail ait une influence sur le bien-être des artisans.

Dans d'autres entreprises artisanales, le télétravail a au moins une influence indirecte. Alors que les coiffeurs de Luxembourg-Ville sont certainement moins enthousiastes à l'idée que les employés de bureau pratiquent davantage le télétravail, le boulanger du village s'en réjouit peut-être d'autant plus qu'il y a alors plus de gens à la maison et donc plus de clients dans son magasin. Et pour l'artisan qui travaille dans le secteur de la construction, le télétravail a peut-être l'avantage qu'il y a moins de circulation sur la route et qu'il arrive donc plus vite au travail ou sur le chantier.

Je ne pense donc pas que le débat sur le télétravail ait une influence sur le bien-être des artisans. Ce sont plutôt les effets secondaires.

Mais cela pourrait tout de même avoir une influence sur le choix professionnel des jeunes, qui accordent plus d'importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Si, grâce au home office, on n'a pas à subir les embouteillages le matin et le soir, cela a aussi son importance, non ?

Je vois plutôt moins ce risque. Car quelqu'un qui se décide pour l'artisanat veut faire quelque chose de concret de ses mains, ce qui est fondamentalement différent du travail de bureau. Les personnes qui travaillent dans l'artisanat en sont très conscientes. Pour la jeune génération, c'est certainement l'un des aspects les moins importants. Ce n'est pas le home office ou le salaire qui fait pencher la balance, mais plutôt l'équilibre entre les différents aspects.

Si certaines contraintes physiques et de santé ne peuvent pas être supprimées en raison de la situation, le salaire est-il la dernière variable d'ajustement pour assurer un meilleur bien-être au travail ?

Le salaire est certainement un élément élémentaire dans le choix du travail, et il serait également illusoire de prétendre que le salaire n'est pas important. Mais de notre point de vue, ce n'est pas une variable d'ajustement dans le domaine du bien-être. Il sera plutôt influencé par les aspects de la santé, tant physique que mentale. Alors que les discussions techniques sur les salaires relèvent plutôt du domaine des rapports de travail proprement dits. Ce dernier est en fait le squelette, tandis que le bien-être est la chair autour de ce squelette.

Dans la discussion sur l'amélioration du bien-être, les nouveaux modèles de travail jouent également un rôle, comme le télétravail ou la semaine de quatre jours. Qu'en est-il dans l'artisanat ?

L'artisanat se compose principalement de petites et moyennes entreprises, dont beaucoup sont des entreprises familiales. Il y a toujours eu une culture de l'implication des collaborateurs. Et dans ces structures, il est bien sûr beaucoup plus facile de répondre aux besoins individuels, informels et ponctuels des collaborateurs.

Ce qui est important - pour nous aussi en tant que Chambre des métiers - c'est qu'il y ait un changement de mentalité à long terme au niveau de l'organisation du travail. Et que l'approche du travail devienne de plus en plus structurée et ne se focalise pas uniquement sur la santé et la sécurité au travail, mais qu'elle s'élargisse à l'organisation du travail, à l'organisation du temps de travail, ainsi qu'aux aspects psychosociaux.

En tant que Chambre des métiers, nous pensons que nous avons besoin de flexibilité dans l'organisation du travail.

Il ne s'agit donc pas seulement de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accidents ou d'autres dommages, mais aussi de prendre en compte des aspects tels que : Quand est-ce que je travaille et où est-ce que je travaille ? Dans le cadre d'une gestion d'entreprise durable, cela fait partie intégrante, tant en ce qui concerne l'image et l'attractivité de l'entreprise que la fidélisation des collaborateurs.

Une bonne organisation du travail permet d'accroître la satisfaction. Photo: iStockphoto/CdM

Nous ne pouvons pas dire si davantage de télétravail ou une semaine de quatre jours seront la solution pour une organisation parfaite du travail. Mais nous pensons, en tant que Chambre des métiers, que nous avons besoin d'une flexibilité dans l'organisation du travail afin de tenir compte des différentes méthodes de travail qui existent dans le secteur très diversifié de l'artisanat. Et je pense que c'est aussi ce que les collaborateurs demandent.

Les offres d'emploi proposent de plus en plus souvent des postes à temps partiel comme alternative aux postes à temps plein. Peut-on déjà y voir une flexibilité de la part des employeurs ?

Il est vrai que traditionnellement, un poste à 100 % est considéré comme la mesure de toute chose. Mais on constate aussi que de nouveaux modèles sont mis en place avec les nouvelles générations. Et dans la structure actuelle du temps de travail, ce sont les modèles à temps partiel qui offrent la plus grande flexibilité, donc au regard de la structure du temps de travail prévue par le législateur.

Nous trouvons cela dommage : que nous ayons actuellement une structure assez rigide par la loi, où le temps partiel est le seul modèle vraiment flexible. Ce qui ne correspond pas forcément à ce qui est demandé de manière subliminale. Car il ne s'agit pas en premier lieu de travailler moins, mais de travailler de manière plus flexible et plus efficace.

