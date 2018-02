(ChB) - Deux femmes ont été nommées au sein de la direction de POST Luxembourg, le plus gros employeur du pays avec 4.300 collaborateurs.

Suite au départ de Jos Glod après 34 ans de carrière au sein de l'entreprise, POST a annoncé les changements suivants ce vendredi:

est nommée directrice générale adjointe de POST Luxembourg. Elle était responsable de POST Courrier depuis 2013 et membre du Comité exécutif depuis 2016. Valérie Ballouhey-Dauphin, directrice de POST Finance depuis 2016, rejoint le Comité exécutif.

La loi de création de l'entreprise des postes et télécommunications prévoit que la gestion journalière de POST soit assurée par un directeur général, assisté de deux directeurs généraux adjoints et de plusieurs directeurs.

Le comité exécutif se compose désormais de:

Claude Strasser, directeur général,



(POST Courrier), directeurs généraux adjoints, Gaston Bohnenberger (POST Technologies), Cliff Konsbruck (POST Telecom) et Valérie Ballouhey-Dauphin (POST Finance), directeurs métiers.



Avec plus de 4.300 collaborateurs/trices, le groupe POST Luxembourg (maison-mère et filiales) est l'employeur le plus important du pays. Premier opérateur de services postaux et de télécommunications du Luxembourg, POST offre également des services financiers et philatéliques.