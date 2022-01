Pour ses 30 ans, le promoteur immobilier (notamment à l'origine du Royal-Hamilius) a jeté son dévolu sur le quartier en plein développement au sud de la capitale. Pour du bureau essentiellement, mais aussi des commerces et un hôtel.

Codic avance ses pions à Cloche d'Or

Patrick JACQUEMOT Pour ses 30 ans, le promoteur immobilier (notamment à l'origine du Royal-Hamilius) a jeté son dévolu sur le quartier en plein développement au sud de la capitale. Pour du bureau essentiellement, mais aussi des commerces et un hôtel.

On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Aussi, ayant un double anniversaire à fêter cette année (ses 50 ans et trois décennies de présence au Grand-Duché), le groupe immobilier Codic a décidé de se faire des cadeaux à lui-même. Avec deux gros projets au sud de la capitale dévoilés lundi : l'un à la place de l'actuelle activité Comptoir des fers & métaux (CFM), l'autre rue Guillaume-Kroll. Deux acquisitions récentes qui vont booster l'activité de la société jusqu'en 2025.

Au Grand-Duché, Codic était connu pour avoir notamment développé ces dernières années la galerie commerciale du cœur de la capitale, le Royal-Hamilius, ou l'ensemble de bureaux Altitude à Leudelange. Au total, le groupe est ainsi à l'origine de neuf ensembles immobiliers représentant quelque 180.000 m2 de surfaces bâties. Et si le Kirchberg a constitué l'un de ses points d'ancrage favoris par le passé, le groupe a maintenant trouvé dans le quartier Cloche d'Or un nouveau terrain de développement fertile. En témoignent ces deux projets portant à eux seuls sur plusieurs hectares à bâtir et aménager.

Les deux projets Codic à venir se situeront juste en bordure de l'actuel quartier, face à des espaces verts protégés. Photo : Simon Schmitt

D'ici trois ans, les 3,3 hectares du site logistique des CFM vont se muer en un vaste ensemble mixant bureaux, commerces et hôtellerie. Non seulement, Codic a été séduit par l'espace disponible mais surtout, comme le souligne son directeur général Luxembourg, «par l'hyper-connectivité» du terrain retenu. A deux pas de la future ligne de tram qui reliera le quartier en 2023 et à une encablure du pole multimodal constitué par le P+R en cours de réalisation déjà.

Pour ce projet, un bureau d'architectes luxembourgeois travaillera main dans la main avec un autre bureau international. «Mais l'intérêt de proposer à cet endroit une ''zone mixte'' sur près de 60.000 m2 vers laquelle convergent une bonne partie des salariés frontaliers était une évidence», ont tranché les décideurs qui avouent avoir mis à profit la période covid pour mener «une campagne d'acquisition assez agressive». Cela que ce soit au Grand-Duché mais aussi dans les quatre autres pays où Codic officie : Belgique, France, Espagne et Hongrie.

Le second projet, plus abouti sur le papier, a déjà été confié à Tetra Kayser Associés. Le bureau d'architectes luxembourgeois a dévoilé les premières esquisses de l'immeuble de bureaux qui grimpera sur quatre étages rue Guillaume-Kroll. «Les demandes d'autorisations de bâtir seront déposées cette année», précise Vincent Beck. Le directeur général annonçant 2024 comme date de livraison de cette nouvelle construction.

Dégoûté du retail ? Non, l'expérience du Royal-Hamilius n'a pas convaincu Codic de cesser tout projet de développement commercial au Luxembourg. Parole de son chief executive officer international. Même si, force est de constater pour Thierry Behiels que la vente des différentes cellules n'a pas été une affaire facile. Une difficulté due aussi bien, un temps, aux travaux du tram qu'ensuite à la crise covid puis, éternel problème, aux loyers élevés demandés au coeur de Luxembourg. «Clairement, Royal-Hamilius méritait un plus grand succès mais la crise est passée par là. Mais nous avons quand même pu offrir plusieurs belles enseignes structurantes en centre-ville : Post ou l'Atelier Steffen dernièrement, mais aussi Decathlon, Delhaize ou Fnac».

Sachant que, pour l'heure, la seule nouveauté à annoncer ne concerne pas les cellules vacantes du rez-de-chaussée (ouvertes au pop-up stores en attendant d'autres enseignes) mais bien le dernier étage du centre commercial. Un restaurant, le Six-Seven, y ouvrira ses tables l'été prochain. En juillet 2022 si tout va bien. «Il s'agira d'une enseigne de restauration internationale, qui ne souhaite pas encore dévoiler son identité».

