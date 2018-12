Clearstream supprime 212 emplois au Luxembourg

La filiale de Deutsche Börse, Clearstream, a signé un plan social. Au total, 212 employés sont touchés au Grand-Duché.

La filiale de Deutsche Börse, Clearstream, a signé un plan social. Au total, 212 employés sont touchés au Grand-Duché.

Lorsque Deutsche Börse a présenté sa stratégie à la fin du mois de mai, le message était déjà douloureux pour les employés. Quelque 350 postes devaient être supprimés dans la "Feuille de route 2020". C'est désormais chose faîte puisque plusieurs centaines d'emplois sont menacés au Luxembourg après la signature d'un plan social mi-décembre.

"L'impact sur le site luxembourgeois est énorme", écrivent les syndicats Aleba, OGBL et LCGB dans un communiqué. Jusqu'à 212 employés sont concernés, soit un cinquième de l'effectif total.

Le plan prévoit que près de la moitié des personnes touchées devront quitter l'entreprise d'ici la fin de 2021 à une date fixée par l'employeur, tandis que pour l'autre moitié sera basée sur des départs volontaires.

Si le nombre de volontaires est insuffisant d'ici fin avril 2019, le nombre de licenciements "forcés" sera porté à 212 d'ici à la fin de 2021.

Mesures de soutien négociées

"Les syndicats et les représentants des travailleurs ont négocié un soutien social et financier pour les inévitables licenciements", soulignent les syndicats Aleba, OGBL et LCGB dans leur communiqué.

"Malgré un bénéfice de 1,5 milliard d'euros, la stratégie du groupe allemand vise à financer le changement technologique et à réduire les coûts en réduisant les emplois et en attirant des activités européennes plus favorables", ont déclaré les trois syndicats.

Le plan social a été signé le 12 décembre.

